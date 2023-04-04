يحيى قلاش: نتمنى للنقابة أن تظل البيت الدافئ الحر انتصارًا لحقوق الصحفيين

رحب الكاتب الصحفي يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق، بالمشاركين فى احتفالية النقابة .

وقال قلاش النقابة لا تخذل مهنتها ولا هذا الوطن، مستطرًدا:"نتمنى للبيت الذي فتح أمامنا أن يظل دافئًا وحرًا انتصارًا لحقوق الصحفيين ولهذه المهمة، ومكانة هذا الكيان".

ووجه قلاش بالتحية، لعدد من النقباء على رأسهم كامل زهيري، وجلال عارف، ومكرم محمد أحمد، إبراهيم نافع.

جاء ذلك خلال كلمته باحتفالية الذكرى الـ ٨٢ لتأسيس نقابة الصحفيين، بمشاركة عدد من النقباء وأعضاء المجالس السابقة وشيوخ المهنة، في على رأسهم، الكاتب الصحفي يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق، والكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين الأسبق ومجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والكاتب الصحفي محمد عبد الجواد، رئيس مجلس إدارة وتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط.

كما حضر كل من الكاتب الصحفي حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين الأسبق، والكاتب الصحفي كارم يحيى، السكرتير العام للصحفيين الأسبق، والكاتب الصحفي عبد الله حسن، وكيل الهيئة الوطنية للصحافة السابق، الكاتب الصحفي جمال فهمي، وكيل النقابة الأسبق، والكاتب الصحفي، إبراهيم منصور، عضو مجلس النقابة الأسبقوالكاتب الصحفي أسامة داوود، عضو المجلس الأسبق، وحنان فكري، عضو نقابة الصحفيين الأسبق، وأبو السعود محمد، عضو مجلس النقابة الأسبق، وأعضاء مجلس النقابة الحاليين، وعدد من قدامى المحررين العسكريين وأسرهم.

بدأت احتفالية نقابة الصحفيين بذكرى تأسيسها الـ٨٢، وذكرى العاشر من رمضان، بحضور النقباء وأعضاء المجالس السابقين وشيوخ المهنة، كما يتم خلال الحفل تكريم أسماء عدد من المحررين العسكريين الذين شاركوا في تغطية حرب أكتوبر بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان.

ونظم مجلس نقابة الصحفيين، إفطارًا جماعيًا لأعضاء النقابة مساء اليوم الثلاثاء، بمقر النقابة، بمشاركة ما يقرب من ألف صحفي وصحفية.