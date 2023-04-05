هل انضمام فنلندا للناتو يعني بدء الحرب العالمية الثالثة.. محلل يفجر مفاجأة

أكد محمود الأفندي المحلل السياسي في الشأن الروسي، أن انضمام فنلندا لحلف الناتو يمثل خطرا كبيرا على روسيا.



وأضاف محمود الأفندي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن روسيا ستتدخل عسكريا في حالة الاعتداء على أراضيها، لافتا إلى أن زاد نفوذ الحلف في بحر البلطيق بهذا الأمر.



وتابع محمود الأفندي المحلل السياسي في الشأن الروسي، أن انضمام فنلندا للناتو سيؤدي لحرب عالمية ثالثة، مستدركا أن روسيا ستقوم بنشر منظومة صاروخية لتأمين حدودها.

وأشار محمود الأفندي المحلل السياسي في الشأن الروسي، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هى حلف الناتو وتسيطر على الدول داخل الحلف.