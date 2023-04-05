عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل انضمام فنلندا للناتو يعني بدء الحرب العالمية الثالثة.. محلل يفجر مفاجأة

حلف الناتو
حلف الناتو

أكد محمود الأفندي المحلل السياسي في الشأن الروسي، أن انضمام فنلندا لحلف الناتو يمثل خطرا كبيرا على روسيا.

txt

رئيس فنلندا: انضمامنا لـ"الناتو" تاريخي.. ولا نسعى للعداء مع أي دولة


وأضاف محمود الأفندي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن روسيا ستتدخل عسكريا في حالة الاعتداء على أراضيها، لافتا إلى أن زاد نفوذ الحلف في بحر البلطيق بهذا الأمر.


وتابع محمود الأفندي المحلل السياسي في الشأن الروسي، أن انضمام فنلندا للناتو سيؤدي لحرب عالمية ثالثة، مستدركا أن روسيا ستقوم بنشر منظومة صاروخية لتأمين حدودها.

 

وأشار محمود الأفندي المحلل السياسي في الشأن الروسي، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هى حلف الناتو وتسيطر على الدول داخل الحلف.

فنلندا انضمام فنلندا حلف الناتو انضمام فنلندا للناتو أحمد موسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقب الهزيمة أمام المصري.. أحمد حسن: الزمالك يعلن تجميد 4 لاعبين

عقوبات منتظرة.. قرار عاجل من الكاف بشأن اشتباكات لاعبي الأهلي والهلال السوداني

انتهاء الهيمنة.. الصين توجه ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي بعملة جديدة

عقب الهزيمة أمام المصري..الزمالك يقرر طرد الجهاز الإداري للنادي

ننشر جداول امتحانات الترم الثاني 2023 لطلاب المدارس بعد اعلانها في المديريات

الجو هيقلب بكرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

تعليق مثير من خالد الغندور علي عدم احتساب ضربة جزاء لنادي الزمالك

وفاة والد الفنانة دينا الشربيني.. وصلاة الجنازة اليوم

موضوعات متعلقة

سنرد في الوقت المناسب.. أول تعليق من روسيا بعد انضمام فنلندا للناتو

ترشيحاتنا

تحويل المُخلفات الصلبة إلى طاقة كهربائية.. خطوة فارقة تكلف 120 مليون دولار

ردا علي اقتحامهم الأقصى.. شبان فلسطينيون يستهدفون قوات الاحتلال بالألعاب النارية.. شاهد

التخلي عن الدولار الأمريكي.. عملة بريكس الجديدة تعلن بداية نهاية الأخضر

قوته تخطت الـ 6 درجات.. زلزال عنيف يضرب بنما .. تفاصيل

السعودية.. قرار عاجل من التعليم بشأن تعليق الدراسة

دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان لراحة البال وتيسير الأمور الصعبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لم أندم على قبلات مسروقة.. أجرأ إطلالات يسرا اللوزي وضعتها في مازق

تتجاوز نصف مليون.. سعر جيب الفنانة اللبنانية رزان جمال يثير الجدل

كلمة السر "كهربا"| 3 أسباب تُقرب إمام عاشور من الأهلي

طريقة عمل الكنافة بالشيكولاتة بخطوات سهلة

فيديو

بعد الفيديوهات الخادشة.. موعد الحكم على البلوجر سلمى الشيمي|فما العقوبة المتوقعة ؟

مأساة إنسانية.. نجمة «الحاج متولي» تتسول وتفترش الأرض بعد انهيار منزلها "فيديوجراف"

ضربة قوية لـ الدولار عالميا.. ما سر الهبوط المفاجئ؟ |شاهد

عاطل لمدة سنتين..معلومات مثيرة عن الألماني هايكو هيرليتش الأقرب لقيادة الزمالك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

اﻟﻤﺰﻳﺪ