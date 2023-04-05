أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن حكم نهائي كأس مصر.. تفاصيل

أعلن اللاعب أحمد حسن عن إدارة مباراة نهائي كأس مصر لحكام مصريين عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب حسن :"رسميا.. نهائي كأس مصر يديره حكام مصريين اللائحة تنص على ضرورة طلب احد الناديين لحكام أجانب قبلها ب14 يوما".

حدد الاتحاد المصري لكرة القدم موعد نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2021-2022، والمقرر أن يجمع الأهلى وبيراميدز. وتأهلت كتيبة المدرب جايمي باتشيكو أولًا إلى المباراة النهائية، بتجاوز حامل اللقب الزمالك بركلات الترجيح، قبل أن يتخطى الأهلى نظيره سموحة ويضرب موعدًا مع بيراميدز فى النهائى.