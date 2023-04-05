اتحاد الكرة يكشف حقيقة طلب محمد صلاح حصول اللاعبين على مستحقاتهم |فيديو

أكد جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر، لم يطالب بحصول لاعبي المنتخب على مكافآتهم لدى اتحاد الكرة، بالشكل الذي أُشيع حول الموضوع.

وقال جمال علام، خلال حوار مع الإعلامي هاني حتحوت، عبر برنامج "الماتش"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”: "محمد صلاح لديه خبرة حاليًا ويجب أن تكون لديه رؤية معينة، وهو لاحظ أن هناك لاعبين يتم الاستغناء عنهم من قبل أنديتهم دون الحصول على حقوقهم وتحدث معنا في هذه النقطة، وطالب بوجود آلية لضمان حصول اللاعبين على حقوقهم، ونحن سنضيف ذلك في لائحة القيد الخاصة باللاعبين".

صلاح ومستحقات لاعبي منتخب مصر

وأضاف: "صلاح لم يطلب مسألة الحصول على المستحقات.. واللاعبون بالفعل لديهم مستحقات لدى اتحاد الكرة".

وأوضح علام قائلًا: "هناك مكافآت متأخرة للمباريات الودية التي لُعبت، وإن شاء الله سيتم تسديدها قبل المعسكر المقبل للمنتخب".

وحول إمكانية تكريم اتحاد الكرة لمحمد صلاح بعد الوصول إلى الهدف رقم 50 له مع منتخب مصر، قال علام: "محمد صلاح له طبيعة خاصة معينة، وتكريم محمد صلاح، الذي تم، كان بمبادرة من اللاعبين والجهاز الفني للمنتخب".