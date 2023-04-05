بتغريدة ضد نائب ديمقراطي.. إيلون ماسك يعلق على محاكمة ترامب

علق مالك شركة "تويتر"، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، على محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب، مؤكدًا أهمية أن تعامل منظومة العدل الأمريكية الديمقراطيين والجمهوريين بشكل متساوٍ.

وقال ماسك في تغريدة له على موقع "تويتر": "من أجل تجنب فقدان ثقة الرأي العام الأمريكي، من المهم أن تلاحق منظومة العدل الموجودة لدينا الديمقراطيين والجهوريين بذات النشاط".

وأضاف أن "أي حزب يقدم العدالة على المحسوبية سيكون جديرًا بالثقة".

جاء ذلك خلال رده على تغريدة للسيناتور الديمقراطي تشاك شومر، الذي أعرب عن ثقته بأن الرئيس الأمريكي السابق سيحاكم بشكل عادل تتبع الحقائق والقانون.

وأضاف شومر أنه "لا مكان لتأثير خارجي أو ترهيب في العملية القانونية. مع استمرار المحاكمة"، مؤكدًا أن الاحتجاج حق أمريكي، لكن يجب أن تكون جميع الاحتجاجات سلمية.

وكان المدعي العام في نيويورك أعلن الثلاثاء أن محكمة مانهاتن الجنائية وجهت إلى الرئيس السابق دونالد ترامب 34 تهمة لأنه "رتّب" سلسلة عمليات دفع أموال لشراء صمت أناس في ثلاث قضايا محرجة له قبل انتخابات 2016 الرئاسية.

وقال المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براج في بيان إن بوابا في برج ترامب ادعى أن بحوزته معلومات عن ابن سري للملياردير قبض مبلغ 30 ألف دولار لالتزام الصمت، بينما قبضت امرأة 150 ألف دولار كي تتكتم على علاقة عاطفية سرية تؤكد أنها جمعتها بالرئيس السابق، في حين حصلت ممثلة إباحية سابقة على 130 ألف دولار كي لا تقول شيئا عن علاقة جنسية تزعم حصولها بينها وبين قطب العقارات السابق.