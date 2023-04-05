اقتحامات وحالات اختناق.. آخر انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في جنين وبيت لحم

أفادت وكالة أنباء فلسطين "وفا"، بأن أصيب عدد من المواطنين الفلسطينين بحالات اختناق، مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية طوره جنوب غرب جنين.

وذكرت مصادر محلية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، واندلعت على إثرها مواجهات أطلق خلالها الجنود الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال قرية عانين غرب جنين، وسيرت آلياتها في شوارع القرية دون أن يبلغ عن اعتقالات.



كما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم، بإقتحام قرية أرطاس جنوب مدينة بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي أرطاس لطفي أسعد، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وتمركزت وسطها، ومنطقة برك سليمان السياحية.