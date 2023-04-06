أبعد مجرة في الكون| تليسكوب جيمس ويب يحقق اكتشافاً مذهلاً

يعتبر تلسكوب جيمس ويب أضخم تلسكوب لرصد الإجرام السماوية المختلفة واكتشاف الفضاء الخارجي، والذي حقق نتائج مذهلة منذ انطلاقه .

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، رصد التلسكوب جيمس ويب الفضائي أبعد مجرة مكتشفة على الإطلاق، تشكلت في العصور الأولى للكون بعد 320 مليون سنة فقط من الانفجار العظيم.



وقد حددت أولى البيانات المسجلة عبر تلسكوب جيمس ويب، الموضوع في الخدمة منذ يوليو 2022، مجرات كثيرة قد تكون إشاراتها الضوئية ضمن نطاق الأشعة دون الحمراء، وهي موجات طول غير مرئية بالعين البشرية وتتيح مراقبتها الغوص في أعماق الماضي السحيق.



وأكدت الكاميرا «نيركام» (NIRCam) المدمجة بالتلسكوب، بفضل قدرتها القوية على سبر الأشعة دون الحمراء، إلى جانب التحليل الطيفي الذي يحلل الضوء المتأتي من جسم ما لتحديد عناصره الكيميائية، «بشكل لا لبس فيه» وجود أربع مجرات تقع كلها على الجانب الأحمر في أقاصي الطيف، أي أنها بعيدة جداً.



ويعود تاريخ تكوّن هذه المجرات إلى فترة تتراوح بين 300 و500 مليون سنة بعد الانفجار العظيم (الذي حدث قبل 13.8 مليار سنة)، على ما ورد في دراستين نُشرتا في مجلة «نيتشر أسترونومي».

وكان عمر الكون آنذاك يوازي 2 في المائة فقط من عمره الحالي، فيما يسمى بفترة عودة التأيّن، أي حين عاد الكون ليتّقد نوعاً ما وبدأ في إنتاج عدد هائل من النجوم، بعد فترة سُمّيت بالعصور المظلمة.