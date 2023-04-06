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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أمه تركته .. العثور على رضيع هندي داخل "جردل" |شاهد

أمه رمته.. العثور
أمه رمته.. العثور على رضيع هندي داخل "جردل

في حادثة مروعة، تخلت امرأة عن مولودها الجديد وتركته وحيدًا داخل دلو في المنزل بولاية كيرالا في حي الابوزا الهندي.

عثرت الشرطة على مولود رضيع داخل دلو في منزل بالحي الهندي، بعد أن هجرته والدته وذهبت إلى المستشفى لتبلغهم أنها تركت مولودها الجديد في دلو داخل حمام منزلها.

قام طاقم المستشفى الهندي بإبلاغ الشرطة، التي تحركت على الفور ووصلت إلى منزل المرأة وتمكنوا من إنقاذ الطفل.

وجاء في بيان وفقًا لصحيفة تايمز ناو نيوز: "أنقذت الشرطة في تشينجانور بمقاطعة ألابوزا مولودًا جديدًا تركته والدته داخل دلو بمنزلها".

وصلت المرأة إلى المستشفى بعد ولادتها في المنزل وأبلغت الأطباء أنها تركت مولودها على قيد الحياة في دلو في حمام منزلها، ولا يعرف حتى الآن سبب هجر المرأة لطفلها.

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