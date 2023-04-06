ضرب إسرائيل بـ7 صواريخ.. وطائرات تل أبيب تقصف غزة

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن سبعة صواريخ أطلقت من قطاع غزة.

وأضاف أن خمسة من هذه الصواريخ اطلقت باتجاه مستوطنات الغلاف واثنين تجاه البحر، دون تفعيل القبة الحديدية.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، الخميس، موقعاً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” بأن طائرة استطلاع بدون طيار استهدفت بصاروخ واحد على الأقل موقعاً في المخيم، ما أدى إلى أضرار مادية، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأشار إلى أن الزوارق الحربية أطلقت أيضاً عدة قذائف صوتية تجاه شاطئ بحر بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

وكانت طائرات ومدفعية الاحتلال استهدفت فجر أمس، الأربعاء، عدة مواقع في مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما ألحق خسائر مادية كبيرة بداخلها دون تسجيل إصابات.