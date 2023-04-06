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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير : مكافحة الأمية محور أساسي لتسهيل صعوبات وتحسين جودة الحياة

مكافحة الأمية محورًا
مكافحة الأمية محورًا أساسيًا لتحسين جودة الحياة

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن قضية محو الأمية تعد أحد أهم الملفات التي تعمل عليها الوزارة وتوليها اهتماما بالغا، وفقًا لخطة الدولة لمحو الأمية وبناء "الجمهورية الجديدة"، واهتمام القيادة السياسية بملف محو الأمية باعتباره من أولويات الدولة المصرية.

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خبير تربوي: خطط متكاملة لمحاربة التسرب من التعليم

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أستاذ علم اجتماع تضع روشتة لمواجهة ظاهرة التسرب من التعليم| خاص

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور حجازي، امس الأربعاء، مع قيادات الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار والمركز الإقليمي لتعليم الكبار بسرس الليان، بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية، وذلك لبحث سبل تعزيز آليات محو الأمية وتنسيق العمل بين الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار والإدارة المركزية لمكافحة التسرب من التعليم وتعليم الكبار بالوزارة.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة سامية خضر، الخبير التربوي، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن التسرب من التعليم يشكل ظاهرة سلبية تؤثر بشكل كبير على المجتمع المصري، ولذلك تعمل وزارة التربية والتعليم على مواجهتها بكل جدية، لان التعليم هو الأساس لبناء الشخصية والمجتمع.

وأوضحت الخبيرة التربوية، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن مشكلة الأمية تمثل عقبة رئيسية في تحسين جودة الحياة، موضحًا أن اهتمام الوزارة ببحث سبل تعزيز آليات محو الأمية وتنسيق العمل بين الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار والإدارة المركزية لمكافحة التسرب من التعليم يعد خطوة هامة لتحقيق التكافؤ في الفرص التعليمية، وتمكين جميع شرائح المجتمع من الحصول على فرص تعليمية متميزة وتحقيق الوعي اللازم لتطوير الذات والمجتمع.

وأشادت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية في الفترة الحالية لمواجهة مشكلة محو الأمية في المجتمع المصري وتخفيف تبعاتها، وذلك على النحو التالي:

-تحقيق التكافؤ في الفرص التعليمية لجميع فئات المجتمع.

-توفير فرص تعليمية متميزة لجميع أفراد المجتمع يعتبر هدفاً رئيسياً للوزارة.

-مشروع مكافحة الأمية يستهدف توفير التعليم الأساسي للجميع.

-الدولة تسعى لتحسين نوعية التعليم المقدم في المدارس والجامعات لتحقيق نتائج أفضل في المستقبل.

-يتم تنظيم البرامج والمبادرات المختلفة لتوعية الأفراد بأهمية التعليم ومحاربة الأمية.

-يتم العمل على تدريب المعلمين وتوفير الدورات التدريبية لتحسين جودة التعليم.

-الوزارة تسعى لتوسيع نطاق توزيع المدارس في المناطق الريفية والنائية لتحقيق التكافؤ في الفرص التعليمية.

-يتم العمل بشكل مستمر على تحديث المناهج والأساليب التعليمية لتلبية احتياجات المجتمع وتحقيق الاستدامة في التعليم.

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