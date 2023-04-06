مصطفى كامل : أنا مش بتاع سبوبة وكنت عارف إني رايح لرامز جلال

تحدث الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين عن مشاركته في "برنامج رامز نيفر اند" وقال أنه "مش بتاع سبوبة"، و كان يعلم انه كان ذاهب للفنان رامز جلال ولكنه لم يكن يعلم بالمقلب

قائلا: "والله العظيم تلاتة لم أكن أعلم بالمقلب، وأه كنت عارف اني رايح لرامز جلال وانا بعترف للناس لأول مرة ولكن لم اكن اعلم بالمقلب ده".

وتابع الفنان مصطفى كامل خلال لقائه في "برنامج حبر سري" تقديم "الإعلامية أسما إبراهيم" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أنه اختلف على الموافقة بإذاعته حلقته مع الفنان رامز جلال في "برنامج رامز نيفر اند"، لمدة 20 يوما ولكن تدخل شخص كبير وله قيمة قائلا: "تدخل شخص كبير جدا وحبيبي وله قيمة ومقدار عندي كبير جدا وقالي انت روحت وصورت فحرام عليك البتعمله"، مؤكدا ان هناك بعض الأمور الأخرى لا يريد التطرق اليها.

مصطفى كامل أكتر واحد حافظ على المهنة

واختتم مصطفى كامل انه أخذ وعدا من رامز جلال ورئيس تحرير "برنامج رامز نيفر اند" قائلا: "خدت وعود وحلفان على مصحف وقسم ربنا ان الحكاية مش اكتر من اننا هنقعد نضحك ومفيش أي حاجة دون المستوى هتحصل وانا كمصطفى اكتر حد حافظ على المهنة دي وعمر ما أهين المهنة".