الشيوخ يناقش سياسة الحكومة لتعزيز الاقتصاد وترشيد مياه الري .. الأحد

يناقش مجلس الشيوخ، في جلسته العامة بعد غدا الأحد ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب لتحديد موعد المناقشة مقدم من النائب طارق نصير، وعشرين نائبا آخرين، بشأن سياسة الحكومة لتعزيز الاقتصاد بما يحقق الاستفادة القصوى من جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات.

وتشهد جلسة الشيوخ أيضا، يوم الإثنين المقبل، عرض طلب مقدم من النائب سالم شتيوي سالمان وعشرين نائبا آخرين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن ترشيد مياه الري.

ويؤدى الفريق عبدالمنعم التراس اليمين الدستوري كعضوا معينا فى مجلس الشيوخ ،بعد غدا الأحد ، يأتى ذلك على خلفية القرار الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيينه عضواً بالمجلس خلفأ للواء الراحل مصطفي كامل.

ويأتي ذلك بعد أن التقي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ،قد ألتقي بالفريق عبد المنعم التراس منذ أيام.

وسلم المستشار عبدالوهاب عبدالرازق كارنيه المجلس للفريق التراس؛ تمهيدا لأدائه اليمين الدستوري فى جلسات المجلس بعد غدا الأحد .

ونظم قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020،إجراءات انتخاب وتعيين الأعضاء والبالغ إجماليهم (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

ووفقا للقانون رقم 141 لسنة 2020،إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه، وبذلك تبدأ عضوية الفريق عبدالمنعم التراس بمجلس الشيوخ من دور الانعقاد الحالي وتستمر لدورتين متتاليتين وهى الفترة المتبقية من عمر الفصل التشريعي الأول للمجلس .

وعين الفريق عبد المنعم إبراهيم التراس عضوا بمجلس الشيوخ خلفًا للراحل مصطفى كامل، والذي توفي خلال الأسابيع الماضية على إثر حادث داخل مقر البرلمان.

الجدير بالذكر أن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، قد أخطر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، بوفاة النائب مصطفى كامل عضو المجلس المعين بقرار من رئيس الجمهورية.