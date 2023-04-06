تورط العائلة الملكية الإنجليزية في تجارة العبيد.. والملك يصدر قرارا هاما

يتخذ الملك تشارلز الثالث قرارات يصفها البعض بالجريئة والتي جائت احدثها انه عبّر عن دعمه لأول مرة لبحث أكاديمي في الروابط التاريخية بين العائلة الملكية البريطانية وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي.





وقال قصر باكنغهام إن الملك يأخذ هذه القضايا «على محمل الجد»، وإن العائلة الملكية ستساعد في المشروع الأكاديمي من خلال إتاحة الوصول إلى المجموعة الملكية والأرشيف الملكي.



يذكر أن البحث المستقل هو مشروع رسالة الدكتوراه الذي تعده المؤرخة كاميلا دي كونينغ في جامعة مانشستر، برعاية مشتركة من قبل القصور الملكية التاريخية التي تدير مواقع عدة.



وسيحقق البحث في تورط العائلة الملكية البريطانية في تجارة الرقيق، ومن المتوقع أن ينتهي في عام 2026.



وأصدر القصر بيانه، رداً على نشر صحيفة «الجارديان» البريطانية وثيقة لم تُنشر من قبل، تُظهر نقل أسهم بقيمة ألف جنيه إسترليني من أسهم شركة تجارة الرقيق «رويال أفريكان» من إدوارد كولستون، تاجر الرقيق ونائب رئيس الشركة، إلى الملك ويليام الثالث في عام 1689.