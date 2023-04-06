علي جمعة: الشيخ أبو العينين شعيشع التحق بالإذاعة المصرية بعمر 17 سنة

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إن الشيخ أبو العينين شعيشع التحق بالإذاعة المصرية وهو بعمر الـ١٧، مضيفاً أن الشيخ أبو العينين شعيشع ولد سنة ١٩٢٢ أي أنه من جيل الوسط أي شاهدناه وتحدثنا معه، ونشأ في محافظة كفر الشيخ.

وأضاف جمعة خلال برنامجه مصر دولة التلاوة عبر فضائية الحياة: "كان ناظر المدرسة اسمه منير جرجس، وكان يطلب من الطالب أبو العينين شعيشع، أثناء قدوم ضيوف للمدرسة أن يقرأ القرآن وكان ينال إشادات واسعة واعتبروه طفرة، وأكدوا ضرورة إتمام حفظه القرآن وتعليمه المقامات، وذهبوا لوالدته وأقنعوها وهي نفذت مشورتهم.

وأكمل: "في عمر الـ١٧ سافر إلى القاهرة في أواخر سنة ١٩٣٧، ومد الله في عمره حتى ٢٠١١، لينتقل وهو في عمر ٨٨ عاما".