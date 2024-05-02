الحكومة: عملية إصلاح شاملة وتطوير قطاعات أساسية في الدولة قريبا

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة حريصة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتذليل كافة المعوقات أمام الشركات التي تضح استثماراتها في مصر.

وأشار إلى أن كوريا الجنوبية شريك أساسي وهام واستراتيجي لمصر في العديد من الصناعات بالإضافة إلى أن قطاع الصناعة بصفة عامة ينال أولوية كبرى للدولة المصرية خلال المرحلة الحالية.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: نحن نصدد عملية إصلاح شاملة وتطوير قطاعات أساسية في الدولة على رأسها قطاع الصناعة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير السيولة الدولارية من أجل مواجهة أي تحديات اقتصادية أو دولية خلال المرحلة الراهنة.

كوريا الجنوبية

وتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، التعاون مع شركات كوريا الجنوبية شهد تنوعا في جميع المجالات، وسيتم إضافة مجالات جديدة للتعاون مع الجانب الكوري خلال الفترة المقبلة.

