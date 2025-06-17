رينو داستر وسيات ارونا.. أبرز منافسين سيتروين C4X بالسوق المصري

يحتوي سوق السيارات المصري على الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025 و موديل 2026.

وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات .

وجاءت هذه السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات، سيتروين C4، ورينو داستر، ونيسان جوك، وسيات ارونا، وكوبرا ليون .

سيتروين C4X موديل 2026

تستمد سيارة سيتروين C4X موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 9.3 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلى 6.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 44 لتر، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، وتنتج قوة 130 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة .

سيتروين C4X موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة سيتروين C4 موديل 2026 تباع بسعر مليون و289 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين C4 موديل 2026 تباع بسعر مليون 449 ألف جنيه .



رينو داستر موديل 2025

تتسارع سيارة رينو داستر موديل 2025 من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ٍاعة في مدة 12 ثانية، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 115 حصان، وبها عزم دوران 156 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وتصل سرعتها القصوي إلى 172 كم/ساعة .

رينو داستر موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة رينو داستر موديل 2025 تباع بسعر مليون و 190 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو داستر موديل 2025 تباع بسعر مليون و 240 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة رينو داستر موديل 2025 تباع بسعر مليون و 290 ألف جنيه .

نيسان جوك موديل 2025

قوة سيارة نيسان جوك موديل 2025 تصل إلى 115 حصان، وبها محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 10.8 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلى 4.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها عزم دوران 200 نيوتن/متر، وخزان وقود سعة 46 لتر، وتصل سرعتها القصوي إلى 180 كم/ساعة .

نيسان جوك موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة نيسان جوك موديل 2025 تباع بسعر مليون و 35 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان جوك موديل 2025 تباع بسعر مليون و 135 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان جوك موديل 2025 تباع بسعر مليون و 185 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة نيسان جوك موديل 2025 تباع بسعر مليون و 218 ألف جنيه .

سيات ارونا موديل 2025

تصل سرعة سيارة سيات ارونا موديل 2025 القصوي إلى 190 كم/ساعة، وبها قوة 115 حصان، ومحرك سعة 1000 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 10 ثواني، وبها عزم دوران 200 نيوتن/متر، وتحتاج إلى 5.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

سيات ارونا موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة سيات ارونا موديل 2025 تباع بسعر مليون و 319 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيات ارونا موديل 2025 تباع بسعر مليون و 349 ألف جنيه .

كوبرا ليون موديل 2025

خزان وقود سيارة كوبرا ليون موديل 2025 يصل إلى 45 لتر، وتصل سرعتها القصوي إلى 215 كم/ساعة، وبها قوة 150 حصان، ومحرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 8.7 ثانية، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر .

كوبرا ليون موديل 2025

تباع سيارة كوبرا ليون موديل 2025 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 799 ألف جنيه .