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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

رينو داستر وسيات ارونا.. أبرز منافسين سيتروين C4X بالسوق المصري

أبرز منافسين سيتروين C4X بالسوق المصري
أبرز منافسين سيتروين C4X بالسوق المصري
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري على الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025 و موديل 2026.

وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات .

وجاءت هذه السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات، سيتروين C4، ورينو داستر، ونيسان جوك، وسيات ارونا، وكوبرا ليون .

سيتروين C4X موديل 2026

تستمد سيارة سيتروين C4X موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 9.3 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلى 6.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 44 لتر، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، وتنتج قوة 130 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة .

سيتروين C4X موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة سيتروين C4 موديل 2026 تباع بسعر مليون و289 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين C4 موديل 2026 تباع بسعر مليون 449 ألف جنيه .


رينو داستر موديل 2025

تتسارع سيارة رينو داستر موديل 2025 من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ٍاعة في مدة 12 ثانية، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 115 حصان، وبها عزم دوران 156 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وتصل سرعتها القصوي إلى 172 كم/ساعة .

رينو داستر موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة رينو داستر موديل 2025 تباع بسعر مليون و 190 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو داستر موديل 2025 تباع بسعر مليون و 240 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة رينو داستر موديل 2025 تباع بسعر مليون و 290 ألف جنيه .

نيسان جوك موديل 2025

قوة سيارة نيسان جوك موديل 2025 تصل إلى 115 حصان، وبها محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 10.8 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلى 4.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها عزم دوران 200 نيوتن/متر، وخزان وقود سعة 46 لتر، وتصل سرعتها القصوي إلى 180 كم/ساعة .

نيسان جوك موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة نيسان جوك موديل 2025 تباع بسعر مليون و 35 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان جوك موديل 2025 تباع بسعر مليون و 135 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان جوك موديل 2025 تباع بسعر مليون و 185 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة نيسان جوك موديل 2025 تباع بسعر مليون و 218 ألف جنيه .

سيات ارونا موديل 2025

تصل سرعة سيارة سيات ارونا موديل 2025 القصوي إلى 190 كم/ساعة، وبها قوة 115 حصان، ومحرك سعة 1000 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 10 ثواني، وبها عزم دوران 200 نيوتن/متر، وتحتاج إلى 5.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

سيات ارونا موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة سيات ارونا موديل 2025 تباع بسعر مليون و 319 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيات ارونا موديل 2025 تباع بسعر مليون و 349 ألف جنيه .

كوبرا ليون موديل 2025

خزان وقود سيارة كوبرا ليون موديل 2025 يصل إلى 45 لتر، وتصل سرعتها القصوي إلى 215 كم/ساعة، وبها قوة 150 حصان، ومحرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 8.7 ثانية، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر .

كوبرا ليون موديل 2025

تباع سيارة كوبرا ليون موديل 2025 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 799 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري سيتروين C4X موديل 2026 رينو داستر موديل 2025 نيسان جوك موديل 2025 سيات ارونا موديل 2025

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