زلزال بقوة 3.6 درجة يضرب سوريا

أفاد المركز الوطني للزلازل بسوريا بأنه تم تسجيل هزة أرضية بقوة 3.6 ريختر غرب إدلب بحوالي 40 كم الساعة 21:23 سجلتها محطات الرصد في المركز الوطني للزلازل.

وفي وقت سابق؛ رصدت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ «المركز الوطني للأرصاد» بالإمارات في وقت سابق هزة بقوة 2.8 درجة على مقياس ريختر في ساحل خورفكان الساعة 03:03 صباحاً.

وأشارت محطات الرصد الى انه لم يتم تسجيل أي تأثير للزلزال.

وحددت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل، مركز الهزة على عمق 5.0 كم.

وكانت إدارة الأرصاد الجوية في تايوان قالت إن زلزالا بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر وقع قبالة مقاطعة هوالين شرق تايوان، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.

وأشارت وكالة رويترز إلى أن المباني في العاصمة تايبيه تأثرت بالزلزال. وقالت إدارة الأرصاد الجوية إن الهزة الأرضية كانت على عمق 24.9 كيلومتر.