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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عبدالغني هندي: زاهي حواس جانبه الصواب وقصة خروج سيدنا موسى من مصر ثابتة

زاهى حواس
زاهى حواس

وجه الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، رسالة إلى  الدكتور زاهي حواس، بعد تصريحاته حول أنه لا يوجد دليل على وجود الأنبياء في مصر القديمة عند الفراعنة، كما ورد في القرآن الكريم.

 

وقال الدكتور عبدالغني هندي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،  لا أحد ينكر فضل الدكتور زاهي حواس في مجال الآثار الإسلامية على مستوى العالم وخاصة فيما يتعلق بحضارتنا الفرعونية الخالدة، لكن قصة خروج سيدنا موسى من مصر ثابتة وموثقة في القرآن الكريم وتحديدا في سورة البقرة.

حجر رشيد

تابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القرآن الكريم موجود قبل علوم الآثار وقبل أن يفك شامبليون رموز حجر رشيد، لافتا إلى أن الدكتور زاهي حواس، جانبه الصواب موجها له رسالة بعدم ربط النص القرآني بالاجتهاد البشري، لأن النص القرآني مُقدس والاجتهاد يتغير وفقا لمعطيات كل زمن، وهناك العديد من الأسرار التي لم نقف عليها حتى الآن مثل سر التحنيط وغيرها، ومصر يوجد بها عدد كبير جدا من الأنبياء وجبل الطور ما زال موجودا والآثار تؤكد وجود الكثير من الأنبياء الذين دعوا إلى الوحدانية. 
 

القرآن الكريم القران الكريم برنامج خط أحمر حجر رشيد دكتور زاهي حواس رموز حجر رشيد

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عبدالغني هندي: زاهي حواس جانبه الصواب وقصة خروج سيدنا موسى من مصر ثابتة


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