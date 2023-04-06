علي جمعة: حسن الإمام أخذ الشيخ شعيشع في أفلامه بشخصيته الحقيقية

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر إن السيدة أم كلثوم كوكب الشرق كانت من أشد المعجبين بصوت الشيخ أبو العينين شعيشع، إعجاب يصل إلى حد الانبهار، وأصبحت هناك علاقة ود بينهما وزيارات منزلية.



وأضاف الدكتور علي جمعة خلال لقائه ببرنامج "مصر دولة التلاوة" المذاع على قناة "الحياة"، "كانت العمارة التي يسكن بها الشيخ أبوالعينين شعيشع بجانب حسن الإمام، الذي تطورت علاقته وأصبح يأخذه في أفلامه بشخصيته الحقيقية سواء بصوته في الأذان أو التلاوة وأصبح يكتب اسمه في التتر".

وأضاف: الصدفة خدمت الشيخ أبوالعينين شعيشع في عدة نقاط فكانت أولاها أنه سكن في العباسية في عمارة كان يسكن بها رياض السنباطي وهو أحد أعلام التلحين في مصر والوطن العربي".



وأكد جمعة أن أبو العينين شعيشع نال وسام الاستحقاق من سوريا ووسام الرافدين من الدرجة الأولى من العراق، وحصل على وسام الأرز من لبنان وغيرها من الأوسمة في الأردن والصومال وتركيا وباريس.

وواصل: “استعانت بالشيخ أبو العينين شعيشع إذاعة الشرق الأدنى، وأدى هناك أداء حسنا ولكنه لم يرغب في الغربة ورجع إلى مصر حيث كان مقرها قبرص”.