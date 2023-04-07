دينا الرفاعي: سعيدة بتطور مستوى دوري كرة القدم النسائية

وجهت الدكتورة دينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرفة على ملف كرة القدم النسائية، التهنئة لفريق وادي دجلة بطل الدوري والذي سلمته درع المسابقة في احتفالية أعقبت مباراته أمام دلفي.

وقالت الدكتورة دينا الرفاعي: "موسم ناجح بكل المقاييس في دوري كرة القدم النسائية المصري وسط منافسة قوية وتواجد غير مسبوق للأندية، وأوجه التهنئة لنادي وادي دجلة ومنظومة الكرة النسائية التي تعمل بشكل احترافي منذ سنوات طويلة وبالتأكيد فوزهم بلقب الدوري للمرة ال14 في تاريخهم نتيجة عمل كبير ومستمر".

وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة :" مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة الأستاذ جمال علام، يولي اهتماما كبيرا لكرة القدم النسائية، وأتوجه بالشكر للأندية التي شاركت في هذا الموسم الناجح وكذلك إدارة المسابقات والحكام وكافة إدارات الاتحاد التي سعت لمواصلة تطوير المسابقة".

وتابعت الدكتورة دينا الرفاعي في تصريحاتها :"نأمل أن يتواصل اهتمام الأندية بنشاط كرة القدم النسائية وخصوصا الأندية الشعبية في المواسم القادمة وأن تزيد قوة الدوري لأن هذا في النهاية يصب في صالح المنتخبات الوطنية التي تنافس في كل المراحل السنية".

واختتمت دينا الرفاعي :"طموحاتي لكرة القدم النسائية المصرية وتطويرها على صعيد المسابقات والمنتخبات لا تعرف الحدود، وسأواصل العمل مع زملائي في مجلس الإدارة وكل إدارات الاتحاد لتطوير اللعبة في مصر".