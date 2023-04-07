عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دينا الرفاعي: سعيدة بتطور مستوى دوري كرة القدم النسائية

صدى البلد

 

وجهت الدكتورة دينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرفة على ملف كرة القدم النسائية، التهنئة لفريق وادي دجلة بطل الدوري والذي سلمته درع المسابقة في احتفالية أعقبت مباراته أمام دلفي.

وقالت الدكتورة دينا الرفاعي: "موسم ناجح بكل المقاييس في دوري كرة القدم النسائية المصري وسط منافسة قوية وتواجد غير مسبوق للأندية، وأوجه التهنئة لنادي وادي دجلة ومنظومة الكرة النسائية التي تعمل بشكل احترافي منذ سنوات طويلة وبالتأكيد فوزهم بلقب الدوري للمرة ال14 في تاريخهم نتيجة عمل كبير ومستمر".

وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة :" مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة الأستاذ جمال علام، يولي اهتماما كبيرا لكرة القدم النسائية، وأتوجه بالشكر للأندية التي شاركت في هذا الموسم الناجح وكذلك إدارة المسابقات والحكام وكافة إدارات الاتحاد التي سعت لمواصلة تطوير المسابقة".

وتابعت الدكتورة دينا الرفاعي في تصريحاتها :"نأمل أن يتواصل اهتمام الأندية بنشاط كرة القدم النسائية وخصوصا الأندية الشعبية في المواسم القادمة وأن تزيد قوة الدوري لأن هذا في النهاية يصب في صالح المنتخبات الوطنية التي تنافس في كل المراحل السنية".

واختتمت دينا الرفاعي :"طموحاتي لكرة القدم النسائية المصرية وتطويرها على صعيد المسابقات والمنتخبات لا تعرف الحدود، وسأواصل العمل مع زملائي في مجلس الإدارة وكل إدارات الاتحاد لتطوير اللعبة في مصر".

اتحاد الكرة وادي دجلة الاتحاد المصري الاتحاد المصري لكرة القدم نادي وادي دجلة الكرة النسائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نعي مؤثر.. آخر ما كتبته شيرين الطحان قبل وعكتها الصحية ووفاتها

وفاة شيرين الطحان بعد صراع مع مرض السرطان

وفاة شيرين الطحان..رفضت المتاجرة بمرضها ودخلت عالم الفن من بوابة أحمد الفيشاوي

وفاة شيرين الطحان.. حاربت السرطان 7 سنوات وحرمت من ابنتها لهذا السبب

تضم 50 مصريا.. الخارجية تتابع حادث حافلة المعتمرين بمكة

كانت قمرا.. شاهد آخر صورة لشيرين الطحان قبل وفاتها

خالد الغندور يتوقع طرفي المباراة النهائية في دوري أبطال أفريقيا

تعرف على موعد ومكان جنازة الفنانة شيرين الطحان

موضوعات متعلقة

تعرف على موعد ومكان جنازة الفنانة شيرين الطحان

ترشيحاتنا

فضائل الذكر بدعوة يونس عليه السلام .. 9 كلمات لاترد في ثالث جمعة من رمضان

الشيوخ يناقش سياسة الحكومة لتعزيز الاقتصاد وترشيد مياه الري .. الأحد

اليونيفيل: إسرائيل ولبنان لا ترغبان بالدخول في حرب

تمديد فترة السماح للسودانيين المقيمين في مصر 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم

شوبير يعلن حكم مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز

بيان عاجل من حماس بعد القصف الإسرائيلي الأخير على لبنان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غريبة ومضحكة .. 3 تصرفات للقطط وتفسيرها

أسهل فطار.. طريقة عمل البيتزا على الطريقة الإيطالية

أرادت تركه.. عقوبة اسكتلندي أنهى حياة زوجته الحامل بطريقة مأساوية

سبب وفاة شيرين الطحان| قصة 100 يوم مع المرض وهذه آخر كلماتها

فيديو

"يا رب بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين"..آخر ما قالته شيرين الطحان

وفاة شيرين الطحان.. حاربت السرطان 7 سنوات وحرمت من ابنتها لهذا السبب

وفاة شيرين الطحان..رفضت المتاجرة بمرضها ودخلت عالم الفن من بوابة أحمد الفيشاوي

فيديوهات ساخنة.. تفاصيل منع الموديل سلمى الشيمي من السفر/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ