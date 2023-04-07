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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|3 ثغرات خطيرة تهدد أحدث أنظمة Android.. وميزة مذهلة تسهل العثور على هواتف أندرويد المسروقة أو المفقودة دون إنترنت

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

حتى لو مقفول.. ميزة مذهلة للعثور على هواتف أندرويد المسروقة أو المفقودة

تتمتع أجهزة أندرويد Android، بميزة قوية تتيح لأصحاب الهواتف المفقودة أو المسروقة بتتبعها والعثور عليها ولكن يشترط أن تكون هذه الأجهزة متصلة بالإنترنت للوصول إليها بسهولة، ولكن في حال كان هذا الهاتف مغلقا سيكون من الصعب العثور عليه مرة أخرى.

 

فضيحة جديدة لـ إيلون ماسك.. كاميرا سيارات تسلا تتجسس على أصحابها

نقل موظفو شركة تسلا Tesla، المملوكة للمياردير الأمريكي "إيلون ماسك"، مقاطع فيديو تم التقاطها في المرائب الخاصة لأصحاب السيارات وتسجيلات أخرى مثيرة للاهتمام تم التقاطها بواسطة الكاميرات المدمجة في سيارات الشركة، حسبما أفادت "رويترز".

 

اتهامات أمريكية ومخاوف من التجسس| حمى حظر "تيك توك" تصيب 6 دول و20 ولاية متحدة.. القصة الكاملة

خلال الأشهر الأخيرة، أعربت بعض الحكومات حول العالم عن مخاوفها من أن تطبيق تيك توك TikTok، المملوكة لشركة بايت دانس ByteDance الصينية، قد يعرض بيانات المستخدم الحساسة للخطر مستشهدين ببعض التهديدات الأمنية التي قد تحدث نتيجة ذلك.

 

3 ثغرات خطيرة تهاجم أحدث أنظمة أندرويد.. حدث تليفونك بسرعة

حثت تقارير تقنية مستخدمي هواتف أندرويد، على تنزيل آخر تحديثات للبرامج لديهم، وذلك بعد أن تم اكتشاف 3 ثغرات أمنية خطيرة، بما في ذلك واحدة قد يتم استغلالها من قبل المتسللين، وقد تؤدي إلى تعرض أجهزتهم إلى الهجوم والاختراق.

 

أسعار شاومي Redmi Note 12.. عملاقة الأجهزة المتوسطة تصل الأسواق العالمية

أطلقت شركة شاومي Xiaomi، سلسلة Redmi Note 12 إلى المزيد من الأسواق العالمية، وفي حدث أقيم في أثينا باليونان، كشفت عملاقة التقنية الصينية، أن طرازات ريدمي نوت 12 ستتوفر في المزيد من البلدان اعتبارا من شهر أبريل الجاري.

 

تويتر تراضي المستخدمين بميزات جديدة بعد حذف علامات التحقق القديمة

بعد أسبوع حافل من إزالتها علامات التحقق القديمة، طرحت شركة تويتر Twitter، ميزات إضافية لمشتركي خدمة الاشتراك المدفوع Twitter Blue.

 

للاستمتاع بـ مسلسلات رمضان.. 3 طرق سهلة لتوصيل موبايل أندرويد بالتليفزيون

 

أصبحت الهواتف الذكية الجهاز الأساسي لمشاهدة المحتوى لاسيما خلال شهر رمضان، ولأن بعض المسلسلات تستحق المشاهدة على شاشة أكبر، وربما مع نظام صوتي قوي، ففي هذا الوقت أنت بحاجة إلى توصيل هاتفك بجهاز التلفزيون الخاص بك.

تكنولوجيا أخبار التكنولوجيا التكنولوجيا مسلسلات رمضان تيك توك شاومي

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