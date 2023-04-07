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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فطار سهل وبسيط.. طريقة عمل أم علي بالقشطة وفطائر الدجاج

صدى البلد

قدم برنامج "سفرة وطبلية" المذاع على قناة "صدى البلد"، وجبة إفطار بأسهل الخطوات، وتتضمن فطير الدجاج والحلو "أم علي بالقشطة".


المقادير

كيلو لبن

400 جرام ميل فاي

5 ملاعق كبير سكر

3 ملاعق كبيرة كريم شانتي خام

مكسرات مشكلة

فستق مطحون

قشطة بلدي

سمنة

نصف كوب كريم شانتي

نصف كوب لبن

سكر بودرة

طريقة عمل فطير الدجاج.

المقادير:

3 أكواب دقيق

كوب ماء دافئ

ربع كوب زيت زيتون

3 ملاعق كبيرة لبن بودرة

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

ملعقة كبيرة خميرة

ملعقة كبيرة سكر

علبة زبادي

صدور دجاج مكعبات

فلفل ألوان

زيتون أخضر

جبنة شيدر شرائح

جبن موتزاريلا

جبن رومي مبشور

هريسة شطة

صوص بيتزا

ملح + فلفل

ثوم وبصل بودر

جنزبيل +  بابريكا

زيت + زبدة

للمزيد شاهدي فيديو الوصفة…

 

أم علي بالقشطة طريقة عمل أم علي بالقشطة برنامج سفرة وطبلية كريم شانتي فطير الدجاج اخبار التوك شو

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