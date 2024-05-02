شوبير يكشف كواليس جديدة حول أزمة محمد صلاح وحسام حسن

كشف الإعلامي أحمد شوبير، كواليس أزمة جهاز المنتخب الوطني و وحسام حسن مدرب منتخب مصر مع اللاعب محمد صلاح.

وقال خلال برنامجه الإذاعي: ''الأزمة كما هي لم تحل ولم يحدث تواصل رغم محاولات وزير الرياضة ".

وحسم كابتن منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزي محمد صلاح، موقفه من الانتقال إلى الدوري السعودي، وتحديدًا إلى الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل الأنباء المترددة عن تراجع اتحاد جدة عن ضم صلاح.

صلاح مستمر مع الريدز بسبب كلوب

ودخل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، في أزمة مع يورجن كلوب، خلال مباراة الريدز أمام ويست هام ضمن مباريات الجولة الـ35 من بطولة الدوري الانجليزي البريميرليج.

وقالت تقارير صحفية بريطانية، إن محمد صلاح قرر عدم الرحيل إلى الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة، وسيظل مع ليفربول أو الرحيل إلى فريق أوروبي فى الصيف.