تصريح مفاجئ من شوبير: بيراميدز الأقرب للفوز بدوري nile

قال الإعلامي أحمد شوبير، إن فريق بيراميدز يبدو الأقرب للفوز بلقب مسابقة دوري Nile للموسم الحالي 2023-2024، مشيرًا إلى أن لغة الأرقام تبرز تفوقه حتى الآن.

وأكد شوبير، في تصريحات ببرنامجه "مع شوبير" على راديو “أون سبورت إف إم”، أن مباراة بيراميدز مع إنبي أظهرت روحًا قوية للاعبي الفريق السماوي، وأن سلسلة الانتصارات الأخيرة تشير إلى رغبة الفريق في التتويج بلقب الدوري هذا الموسم.



وأشار إلى أن بيراميدز يتصدر جدول الترتيب حاليًا برصيد 38 نقطة من 17 مباراة، وهو ما يجعله مرشحًا بقوة للفوز بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه.

في المقابل، أشار إلى أن الأهلي والزمالك لا يمتلكان رفاهية إهدار النقاط في المباريات المؤجلة، وأي خسارة قد تضعهما في موقف صعب في سباق اللقب، خاصة مع تقدم بيراميدز ومنافسيه.

جدول ترتيب دوري Nile

1. **بيراميدز**: 38 نقطة من 17 مباراة

2. **المصري**: 34 نقطة من 19 مباراة

3. **زد إف سي**: 33 نقطة من 20 مباراة

4. **إنبي**: 29 نقطة من 20 مباراة

5. **الاتحاد السكندري**: 29 نقطة من 19 مباراة

6. **سموحة**: 28 نقطة من 19 مباراة

7. **الجونة**: 28 نقطة من 19 مباراة

8. **طلائع الجيش**: 27 نقطة من 17 مباراة

9. **سيراميكا كليوباترا**: 25 نقطة من 18 مباراة

10. **مودرن فيوتشر**: 25 نقطة من 17 مباراة

11. **الأهلي**: 24 نقطة من 12 مباراة

12. **الزمالك**: 21 نقطة من 13 مباراة

13. **الإسماعيلي**: 19 نقطة من 20 مباراة

14. **بلدية المحلة**: 19 نقطة من 19 مباراة

15. **البنك الأهلي**: 18 نقطة من 19 مباراة

16. **فاركو**: 13 نقطة من 18 مباراة

17. **المقاولون العرب**: 12 نقطة من 19 مباراة

18. **الداخلية**: 11 نقطة من 19 مباراة