أخبار التوك شو| الرئيس السيسي: نقدر دعم الرئيس ترامب لإحلال السلام.. مصطفى بكري: مصر تصنع التاريخ مجددا لقدرتها على وقف نزيف الدم بغزة

الرئيس السيسي: نقدر دعم الرئيس ترامب لإحلال السلام

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يقدر الجهد المبذول خلال اليومين الماضيين في شرم الشيخ.

مصطفى بكري: مصر تصنع التاريخ مجددا لقدرتها على وقف نزيف الدم بغزة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر تصنع التاريخ مجددا لقدرتها على وقف نزيف الدم بغزة، مشيرا إلى أن مصر قادت قنوات اتصال دولية على اعلى مستوى لإنهاء حرب غزة.

الخارجية: مصر قدمت 700 ألف طن مساعدات لغزة.. واتفاق شرم الشيخ يسهم في زيادة دخول المساعدات

أكد السفير تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن معبر رفح ظل مفتوحًا من الجانب المصري .

إشادة البرلمان الأورومتوسطي لجهود مصر بالتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من غزة.. تفاصيل

أكد الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه رحب برلمان الاتحاد من أجل المتوسط برئاسة النائب محمد أبو العينين، بالإعلان اليوم في مدينة شرم الشيخ المصرية أرض السلام عن التوصل إلى اتفاق تاريخي يشكل نهاية للحرب في قطاع غزة وبداية لمرحلة جديدة للسلام والامن والتعاون المستدام في الشرق الأوسط.

ترامب: سأتوجه إلى مصر لحضور توقيع اتفاق غزة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيتوجه إلى مصر لحضور توقيع اتفاق غزة.

ويتكوف للرئيس السيسي: ترامب متحمس للقدوم إلى مصر وربما يحدث ذلك الأسبوع المقبل

أكد ستيف ويتكوف مبعوث ترامب للشرق الأوسط، أن مصر تعمل معنا ومع القطريين والأتراك من اجل إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وزير العمل: نعمل بشكل تكاملي.. ودورنا تبسيط الأمور على المستثمرين

قال وزير العمل محمد جبران إن دور وزارة العمل هو تيسير الإجراءات التي تحتاج إليها الشركات، كما أن الحكومة تعمل في شكل تكاملي.

عباس شراقي: ارتفاع منسوب النيل ليس فيضانًا بل نتيجة تصريف مدروس من السد العالي

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا وخبير الموارد المائية، إن ما يشهده نهر النيل هذا العام لا يُعد فيضانًا بالمعنى العلمي، بل هو نتيجة مباشرة لتصريف المياه من السد العالي وفقًا لاحتياجات الزراعة والمواسم المختلفة.

ياسمين عز لـ محمد صلاح: راموس بيغير منك.. وأنت ملح المنتخب

وجهت الإعلامية ياسمين عز نصيحة إلى اللاعب المصري الدولي محمد صلاح؛ قائلة: «نصيحة لمو صلاح بيني وبينه على الملأ كده، قبل كأس العالم بـ3 شهور، ما تلعبش مع أي فرقة فيها راموس أو أي حد شبهه».

فتح: مصر والجهود الدولية أنقذت غزة من مشروع التهجير

اعتبر عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي نُوقِش في شرم الشيخ يمثل محطة حاسمة بعد أكثر من عامين شهدت فيهما غزة نزيفًا متواصلًا ودمارًا هائلًا، قائلاً: «غزة نزفت والشعب الفلسطيني نزف دمًا على مدار سنتين من الإبادة».