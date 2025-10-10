قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر أكتوبر 2025
إذاعة جيش الاحتلال: وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ والقوات ستنسحب نحو الخط الأصفر
الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لشارع 26 يوليو بإتجاه ميدان لبنان
أخبار التوك شو| الرئيس السيسي: نقدر دعم الرئيس ترامب لإحلال السلام.. مصطفى بكري: مصر تصنع التاريخ مجددا لقدرتها على وقف نزيف الدم بغزة
تقرير | انسحاب إسرائيلي واسع من غزة تمهيدا لتنفيذ اتفاق تبادل الرهائن
الطرق البديلة بعد غلق محور 26 يوليو أمام جامعة مصر بسبب المونوريل
الأنبا باخوم يترأس مهرجان "خليك فرحان" لفرح وعطاء بالقاهرة
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة
قيادي بفتح لصدى البلد: اتفاق شرم الشيخ يؤسس لمرحلة فلسطينية جديدة تنهض من ركام الإبادة
الفلبين.. زلزال بقوة 7.2 ريختر يضرب جزيرة مينداناو وتحذير من تسونامي
البابا لاوُن الرابع عشر للشباب: دعوة للصداقة والشهادة في عالم مُتعطش للسلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| الرئيس السيسي: نقدر دعم الرئيس ترامب لإحلال السلام.. مصطفى بكري: مصر تصنع التاريخ مجددا لقدرتها على وقف نزيف الدم بغزة

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمود محسن

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

الرئيس السيسي: نقدر دعم الرئيس ترامب لإحلال السلام
 أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يقدر الجهد المبذول خلال اليومين  الماضيين في شرم الشيخ.

مصطفى بكري: مصر تصنع التاريخ مجددا لقدرتها على وقف نزيف الدم بغزة
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر تصنع التاريخ مجددا لقدرتها على وقف نزيف الدم بغزة، مشيرا إلى أن مصر قادت قنوات اتصال دولية على اعلى مستوى لإنهاء حرب غزة.

الخارجية: مصر قدمت 700 ألف طن مساعدات لغزة.. واتفاق شرم الشيخ يسهم في زيادة دخول المساعدات
أكد السفير تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن معبر رفح ظل مفتوحًا من الجانب المصري .

إشادة البرلمان الأورومتوسطي لجهود مصر بالتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من غزة.. تفاصيل

أكد الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه رحب برلمان الاتحاد من أجل المتوسط برئاسة النائب محمد أبو العينين، بالإعلان اليوم في مدينة شرم الشيخ المصرية أرض السلام عن التوصل إلى اتفاق تاريخي يشكل نهاية للحرب في قطاع غزة وبداية لمرحلة جديدة للسلام والامن والتعاون المستدام في الشرق الأوسط.

ترامب: سأتوجه إلى مصر لحضور توقيع اتفاق غزة
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيتوجه إلى مصر لحضور توقيع اتفاق غزة.

ويتكوف للرئيس السيسي: ترامب متحمس للقدوم إلى مصر وربما يحدث ذلك الأسبوع المقبل
أكد ستيف ويتكوف مبعوث ترامب للشرق الأوسط، أن  مصر تعمل معنا ومع القطريين والأتراك من اجل إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وزير العمل: نعمل بشكل تكاملي.. ودورنا تبسيط الأمور على المستثمرين
قال وزير العمل محمد جبران إن دور وزارة العمل هو تيسير الإجراءات التي تحتاج إليها الشركات، كما أن الحكومة تعمل في شكل تكاملي.

عباس شراقي: ارتفاع منسوب النيل ليس فيضانًا بل نتيجة تصريف مدروس من السد العالي
قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا وخبير الموارد المائية، إن ما يشهده نهر النيل هذا العام لا يُعد فيضانًا بالمعنى العلمي، بل هو نتيجة مباشرة لتصريف المياه من السد العالي وفقًا لاحتياجات الزراعة والمواسم المختلفة. 

ياسمين عز لـ محمد صلاح: راموس بيغير منك.. وأنت ملح المنتخب
وجهت الإعلامية ياسمين عز نصيحة إلى اللاعب المصري الدولي محمد صلاح؛ قائلة: «نصيحة لمو صلاح بيني وبينه على الملأ كده، قبل كأس العالم بـ3 شهور، ما تلعبش مع أي فرقة فيها راموس أو أي حد شبهه».

فتح: مصر والجهود الدولية أنقذت غزة من مشروع التهجير
اعتبر عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي نُوقِش في شرم الشيخ يمثل محطة حاسمة بعد أكثر من عامين شهدت فيهما غزة نزيفًا متواصلًا ودمارًا هائلًا، قائلاً: «غزة نزفت والشعب الفلسطيني نزف دمًا على مدار سنتين من الإبادة».

وزير العمل الرئيس الأمريكي مصطفى بكري شرم الشيخ الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

4 حالات حددها القانون.. متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر؟

4 حالات حددها القانون.. متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر؟

مدينة غزة

4 شهداء وعشرات المفقودين تحت الأنقاض في غارة إسرائيلية على مدينة غزة

الغندور

بعد اجتماع 4 ساعات.. قرار مفاجئ لـ مجلس الزمالك

زجاجات المياه البلاستيك

90 ألف حتة بلاستيك في جسمنا .. زجاجات المياه تسبب كوارث | إيه الحكاية

جيش الاحتلال الإسرائيلي

بعد اتفاق وقف الحرب .. إصابة 4 جنود إسرائيليين في غزة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة "الاستعلامات" برئاسة ضياء رشوان لثلاث سنوات

أحمد عبد القادر

أحمد عبد القادر يطلب 130 مليون جنيه لتجديد عقده مع الأهلي

ترشيحاتنا

زيزو

وليد صلاح الدين: لا نسعى لإصلاح العلاقة مع عبد القادر خوفا من الزمالك

امام عاشور

وليد صلاح الدين يكشف حقيقة أزمة إمام عاشور وتجديد عقده مع الأهلي

وليد صلاح

وليد صلاح الدين يهاجم مروّجي الشائعات حول مدرب الأهلي الجديد

بالصور

لتحلية صحية .. طريقة عمل كيكة الجزر

كيكة الجزر
كيكة الجزر
كيكة الجزر

موضة اللب المفصص .. فوائد خارقة لبذور اليقطين لن تخطر ببالك

بذور اليقطين
بذور اليقطين
بذور اليقطين

90 ألف حتة بلاستيك في جسمنا .. زجاجات المياه تسبب كوارث | إيه الحكاية

زجاجات المياه البلاستيك
زجاجات المياه البلاستيك
زجاجات المياه البلاستيك

فيديو

الفتاة المعجزة

الفتاة المعجزة.. جيسيكا طويل تمشي من جديد بعد سنوات من الشلل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد