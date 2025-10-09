الخارجية: مصر قدمت 700 ألف طن مساعدات لغزة.. واتفاق شرم الشيخ يسهم في زيادة دخول المساعدات

أكد السفير تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن معبر رفح ظل مفتوحًا من الجانب المصري .

وقال تميم خلاف في مداخلة هاتفية على قناة “ القاهرة الإخبارية”، :" مصر كانت الدولة الأكثر مساهمة في تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث تجاوزت نسبة مساهمتها 70% بما يعادل نحو 700 ألف طن من المساعدات خلال العامين الماضيين، رغم أن هذه المساعدات لم تكن كافية لتلبية كافة الاحتياجات.

وأوضح خلاف أن مصر استضافت العام الماضي مؤتمرًا دوليًا هامًا للاستجابة الإنسانية لغزة، شارك فيه أكثر من 100 وفد، موضحًا أن هناك آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية جاهزة حالياً لدخول القطاع لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني التي امتدت لأكثر من عامين.

وأضاف أن عدد الشاحنات التي كانت تدخل غزة خلال المرحلة الأخيرة لم يتجاوز 100 شاحنة أو أقل، لكنه أشار إلى أن اتفاق شرم الشيخ سيسهم في مضاعفة حجم الشحنات، وستبذل مصر جهودها لتوفير كافة الاحتياجات الإنسانية والإغاثية للفلسطينيين.