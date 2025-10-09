ياسمين عز لـ محمد صلاح: راموس بيغير منك.. وأنت ملح المنتخب

وجهت الإعلامية ياسمين عز نصيحة إلى اللاعب المصري الدولي محمد صلاح؛ قائلة: «نصيحة لمو صلاح بيني وبينه على الملأ كده، قبل كأس العالم بـ3 شهور، ما تلعبش مع أي فرقة فيها راموس أو أي حد شبهه».

دور محمد صلاح مع المنتخب الوطني

وأضافت الإعلامية ياسمين عز خلال تقديم برنامج «كلام الناس» والمذاع عبر قناة «mbc مصر»: «الولد راموس دا بغير منك خلي بالك، وبينشن على كتفك، ومن غيرك ومن غير كتفك المنتخب مش ليه طعم».

موعد كأس العالم

واستكملت الإعلامية ياسمين عز: «أنت ملح المنتخب، فخلي بالك من نفسك وأبعد عن راموس دا خالص قبل كأس العالم بـ3 شهور، وربنا يوفقكم جميعا».