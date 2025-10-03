بوكس السعادة | ياسمين عز: يجب على الزوجة تقديم هدية لزوجها

وجهت الإعلامية ياسمين عز، نصائح للزوجات في أيام الإجازة لتحقيق حياة زوجية سعيدة، مشيرة إلى أنه يجب على المرأة تقديم هدية لزوجها.

واضافت ياسمين عز، بأسلوبها أثناء تقديم برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن :"قومي اكوي لجوزيك جلابية الصلاة بتاعته، ودي مكسره من صلاة الجمعة اللي فاتت، وقومي هزي طوليك واعملي لجوزيك اي حاجة".

وتابعت الإعلامية ياسمين عز، أن :"اعملي لجوزيك بوكس السعادة وحطي فيه حاجات جميلة، وكلها مفاجآت وروحي لجوزيك واديه الهدية، واعملي حاجات لجوزيك اسعدي بيها جوزيك المسكين ده".