ياسمين عز للزوجات: اعملي لجوزك لانش بوكس وحاجة حلوة

وجهت الإعلامية ياسمين عز، نصائح للزوجات في أيام الإجازة لتحقيق حياة زوجية سعيدة، مشيرة إلى أنه يجب على المرأة عمل حلويات لزوجها في أيام الإجازة.

واضافت ياسمين عز، بأسلوبها أثناء تقديم برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن :"اعملي لجوزك حاجة حلوة اعملي لجوزك برنسوا، وطلعي نسكافية وبسكوت صوابع الست أو اقطعي صوابعك وحطيها لجوزك الغلبان".

وتابعت الإعلامية ياسمين عز، :"حضري لجوزك لانش بوكس اد الحلة واعملي لجوزك اي حاجة، وبقولك اتقي الله لما ابنك يأكل نصف فرخة محمرة وأرز وبانيه وجوزك معملتيش له حتى سندوتش جبنه بالخيار".