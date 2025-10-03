قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمود الخطيب رئيسا للأهلي بالتزكية
إيطاليا تنتفض من أجل غزة.. تظاهر 300 ألف شخص وإضراب عام يشل البلاد
موافي: حمّى البحر الأبيض المتوسط مرض مناعي يمكن السيطرة عليه
بيان عاجل من الأرصاد عن تفاصيل طقس الساعات القادمة
حسام موافي يكشف أسباب المياه على الرئة.. ويحذر من تجاهل الأعراض
إغلاق باب الترشح لانتخابات الأهلي بعد تلقي أوراق 16 متقدما
ماذا كان يقول النبي عند الكوارث؟.. أدعية ترفع عنك البلاء
الدراويش في خطر .. سموحة يفوز على الإسماعيلي بثنائية في الدوري
إكرامي يكشف مفاجأة في تراجع الخطيب عن خوض انتخابات الأهلي
كَفَرَ بما أُنزل على محمد.. أزهري يوجه تحذيرا عاجلا لهؤلاء الأشخاص
وكيل جهاز المخابرات العامة السابق: الانقسام الفلسطيني كارثة ونكبة
توفير فرصة عمل لأطول شاب بالمنيا.. شاهد
توك شو

ياسمين عز للزوجات: اعملي لجوزك لانش بوكس وحاجة حلوة

ياسمين عز
ياسمين عز
عادل نصار

وجهت الإعلامية ياسمين عز، نصائح للزوجات في أيام الإجازة لتحقيق حياة زوجية سعيدة، مشيرة إلى أنه يجب على المرأة عمل حلويات لزوجها في أيام الإجازة.

واضافت ياسمين عز، بأسلوبها أثناء تقديم برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن :"اعملي لجوزك حاجة حلوة اعملي لجوزك برنسوا، وطلعي نسكافية وبسكوت صوابع الست أو اقطعي صوابعك وحطيها لجوزك الغلبان".

وتابعت الإعلامية ياسمين عز، :"حضري لجوزك لانش بوكس اد الحلة واعملي لجوزك اي حاجة، وبقولك اتقي الله لما ابنك يأكل نصف فرخة محمرة وأرز وبانيه وجوزك معملتيش له حتى سندوتش جبنه بالخيار".

ياسمين عز العلاقات الزوجية العلاقات العاطفية

السكر والإنسولين والدهون الحشوية
أضرار المشمش المجفف
أخبار السيارات
طائر المينا.. الصديق الطبيعي للفيلة
فيديو

السبب في غياب جنات فترة

جنات: الخمس سنين اللي فاتوا ميتحسبوش من عمري

تفاصيل ســ.رقة أعضاء شاب والاتجار بها

تحول من ضحــ ية لمتــ هم.. تفاصيل ســ رقة أعضاء شاب والاتجار بها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

