موعد مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رحلته في بطولة الدوري الممتاز، عندما يلتقي غدًا السبت مع كهرباء الإسماعيلية، في مواجهة تُقام على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة العاشرة من المسابقة المحلية.

الأهلي يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من الانتصارات في آخر ثلاث مباريات، حيث تغلب على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، ثم فاز على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يحسم قمة الكرة المصرية أمام الزمالك بانتصار مثير بهدفين مقابل هدف، ليعوض البداية المتعثرة في مشواره بالدوري.

المباراة أمام كهرباء الإسماعيلية، الذي يعاني هذا الموسم ويحتل المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط، تبدو على الورق في متناول الفريق الأحمر، لكن الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر يضع في اعتباره أن المنافس يسعى للخروج من أزمته واستغلال أي فرصة لتحقيق مفاجأة أمام حامل اللقب.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية

تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء، حيث تنقلها قناة "ON Sports HD1" عبر البث الفضائي، يصاحبها استديو تحليلي قبل وبعد اللقاء، بينما تُذاع أيضًا على قناة "Time Sports" عبر البث الأرضي، كما تقدم قناة الأهلي تغطية خاصة واستديو تحليلي موسع لمتابعة أحداث المباراة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة، بفارق ضئيل عن فرق الصدارة، ما يجعله يطمح إلى الفوز من أجل مواصلة الضغط على منافسيه، والسير بخطى ثابتة نحو الحفاظ على اللقب، فيما يأمل كهرباء الإسماعيلية في استغلال المباراة للابتعاد عن منطقة الخطر والاقتراب من مراكز الأمان.