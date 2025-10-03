قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء الحفظ من الفيضانات.. كلمات ترفع البلاء وتجعلك في رعاية الله
مصور يوثق لحظة نادرة بين فيل وطائر المينا فى غابة هندية ضبابية
شوط أول سلبي بين سموحة والإسماعيلي بالدوري
فيضان النيل يغرق بيوت المنوفية والأهالي يتنقلون بالمراكب| شاهد
موعد امتحانات شهر أكتوبر 2025 في المدارس .. قرار عاجل
العميد عصام عطا الله: الدفاع الجوي نجح في تأمين عبور القوات للضفة الشرقية.. وأسقطنا العشرات من طائرات العدو
انفجار ضخم بمستودع بناء في تركيا.. شاهد
«سيارتك بالإنترنت».. مفاجأة تكشفها وزارة الاتصالات تغيّر مستقبل التنقل
من التشوهات لفقدان البصر .. طبيب يكشف كوارث منتحلي صفة أطباء التجميل
طارق العكاري: الجيش المصري موجود للدفاع عن الأمن القومي
تفاصيل توزيع درجات أعمال السنة لطلاب صفوف النقل .. توضيح عاجل
شاهد تظاهرة حب لـ ليلى علوي فى ندوة تكريمها بمهرجان الإسكندرية
رياضة

موعد مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

إسلام مقلد

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رحلته في بطولة الدوري الممتاز، عندما يلتقي غدًا السبت مع كهرباء الإسماعيلية، في مواجهة تُقام على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة العاشرة من المسابقة المحلية.

الأهلي يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من الانتصارات في آخر ثلاث مباريات، حيث تغلب على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، ثم فاز على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يحسم قمة الكرة المصرية أمام الزمالك بانتصار مثير بهدفين مقابل هدف، ليعوض البداية المتعثرة في مشواره بالدوري.

المباراة أمام كهرباء الإسماعيلية، الذي يعاني هذا الموسم ويحتل المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط، تبدو على الورق في متناول الفريق الأحمر، لكن الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر يضع في اعتباره أن المنافس يسعى للخروج من أزمته واستغلال أي فرصة لتحقيق مفاجأة أمام حامل اللقب.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية

 تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء، حيث تنقلها قناة "ON Sports HD1" عبر البث الفضائي، يصاحبها استديو تحليلي قبل وبعد اللقاء، بينما تُذاع أيضًا على قناة "Time Sports" عبر البث الأرضي، كما تقدم قناة الأهلي تغطية خاصة واستديو تحليلي موسع لمتابعة أحداث المباراة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة، بفارق ضئيل عن فرق الصدارة، ما يجعله يطمح إلى الفوز من أجل مواصلة الضغط على منافسيه، والسير بخطى ثابتة نحو الحفاظ على اللقب، فيما يأمل كهرباء الإسماعيلية في استغلال المباراة للابتعاد عن منطقة الخطر والاقتراب من مراكز الأمان.

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

