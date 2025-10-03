قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء الحفظ من الفيضانات.. كلمات ترفع البلاء وتجعلك في رعاية الله
مصور يوثق لحظة نادرة بين فيل وطائر المينا فى غابة هندية ضبابية
شوط أول سلبي بين سموحة والإسماعيلي بالدوري
فيضان النيل يغرق بيوت المنوفية والأهالي يتنقلون بالمراكب| شاهد
موعد امتحانات شهر أكتوبر 2025 في المدارس .. قرار عاجل
العميد عصام عطا الله: الدفاع الجوي نجح في تأمين عبور القوات للضفة الشرقية.. وأسقطنا العشرات من طائرات العدو
انفجار ضخم بمستودع بناء في تركيا.. شاهد
«سيارتك بالإنترنت».. مفاجأة تكشفها وزارة الاتصالات تغيّر مستقبل التنقل
من التشوهات لفقدان البصر .. طبيب يكشف كوارث منتحلي صفة أطباء التجميل
طارق العكاري: الجيش المصري موجود للدفاع عن الأمن القومي
تفاصيل توزيع درجات أعمال السنة لطلاب صفوف النقل .. توضيح عاجل
شاهد تظاهرة حب لـ ليلى علوي فى ندوة تكريمها بمهرجان الإسكندرية
اقتصاد

حازم المنوفي: خفض أسعار الفائدة خطوة إيجابية لتحفيز السوق

سعر الفائدة
سعر الفائدة

أعرب حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك، وعضو شعبة المواد الغذائية، عن تقديره لاهتمام الدولة بملف السياسة النقدية وتأثيرها على السوق، مؤكدًا أن قرار خفض أسعار الفائدة من شأنه أن يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار والإنتاج.

وأوضح "المنوفي"في بيان له أن خفض الفائدة قد يؤدي إلى تشجيع التوسع الإنتاجي وزيادة المعروض من السلع، خاصة في ظل وجود سياسات تمويلية داعمة لسلاسل الإمداد والتصنيع المحلي، مما ينعكس بشكل إيجابي على حركة الأسواق.

وفيما يتعلق بتأثير هذا القرار على أسعار المواد الغذائية، أشار إلى أن التأثير قد يكون غير مباشر وتدريجي، حيث يمكن أن يخفف من التكاليف التمويلية على الموردين والمنتجين، وهو ما قد يسهم في استقرار الأسعار أو تراجعها بشكل نسبي لكنه شدد على أن أسعار السلع الغذائية لا تزال مرتبطة بعدة عوامل خارجية وداخلية، من أبرزها سعر صرف الدولار، وتكاليف النقل، وأسعار مدخلات الإنتاج العالمية.

وأضاف "المنوفي" أن التأثير على معدلات التضخم سيعتمد بشكل كبير على تكامل السياسات الاقتصادية، موضحًا أن خفض الفائدة وحده لن يكون كافيًا للحد من التضخم في المدى القصير، لكنه قد يدعم قدرة السوق على التعافي ورفع القوة الشرائية للمواطنين على المدى المتوسط، في حال تم بالتوازي مع إجراءات أخرى داعمة للإنتاج المحلي وضبط الأسواق.

واختتم "المنوفي" تصريحه مؤكدًا على أهمية الاستقرار في السياسات الاقتصادية والنقدية، لما لذلك من أثر مباشر في تعزيز ثقة المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، مشددًا على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لضمان وصول نتائج هذه السياسات إلى المواطن بشكل ملموس.

