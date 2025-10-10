قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر أكتوبر 2025
إذاعة جيش الاحتلال: وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ والقوات ستنسحب نحو الخط الأصفر
الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لشارع 26 يوليو بإتجاه ميدان لبنان
أخبار التوك شو| الرئيس السيسي: نقدر دعم الرئيس ترامب لإحلال السلام.. مصطفى بكري: مصر تصنع التاريخ مجددا لقدرتها على وقف نزيف الدم بغزة
تقرير | انسحاب إسرائيلي واسع من غزة تمهيدا لتنفيذ اتفاق تبادل الرهائن
الطرق البديلة بعد غلق محور 26 يوليو أمام جامعة مصر بسبب المونوريل
الأنبا باخوم يترأس مهرجان "خليك فرحان" لفرح وعطاء بالقاهرة
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة
قيادي بفتح لصدى البلد: اتفاق شرم الشيخ يؤسس لمرحلة فلسطينية جديدة تنهض من ركام الإبادة
الفلبين.. زلزال بقوة 7.2 ريختر يضرب جزيرة مينداناو وتحذير من تسونامي
البابا لاوُن الرابع عشر للشباب: دعوة للصداقة والشهادة في عالم مُتعطش للسلام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

تقرير | انسحاب إسرائيلي واسع من غزة تمهيدا لتنفيذ اتفاق تبادل الرهائن

انسحاب الجيش الإسرائيلي
انسحاب الجيش الإسرائيلي
فرناس حفظي

تستعد إسرائيل خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة لتنفيذ واحد من أوسع الانسحابات العسكرية منذ بداية الحرب على غزة، في خطوة تمهد لبدء عملية تسليم المختطفين وفق التفاهمات التي تم التوصل إليها مؤخرًا بوساطة مصرية وأمربكية.


بحسب ما نقلته صحيفة Ynet News الإسرائيلية، فإن الجيش الإسرائيلي سيبدأ انسحابا تدريجيا من مناطق واسعة في قطاع غزة، يشمل أحياء في مدينة غزة وخان يونس، وصولًا إلى ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" المعدل، وهو الخط الذي سيُشكل الحد الفاصل لتموضع القوات بعد وقف إطلاق النار.


عملية واسعة تشمل مئات الآليات


الانسحاب المخطط يشمل تحريك مئات الدبابات والمركبات المدرعة، مع تدمير بنى تحتية عسكرية أقامها الجيش خلال العملية البرية. ووفقًا للتقرير، سيجري نقل التحصينات إلى مسافة تتراوح بين كيلومتر واحد واثنين شرقًا باتجاه الحدود، بينما ستبقى السيطرة الإسرائيلية قائمة على ممر فيلادلفيا الحدودي مع مصر وبعض الجيوب في بيت حانون ورفح.


وفي خان يونس، من المقرر تفكيك المواقع العسكرية خلال ساعات الليل لتجنّب استخدامها لاحقًا من قبل عناصر حماس. وتشير التقديرات إلى أن هذا الانسحاب سيكون أعمق قليلًا من المنطقة العازلة القائمة حاليًا، لكنه لا يصل إلى "الخط الأصفر" المقترح أميركيًا في المفاوضات الأخيرة.


الاستعداد لتسليم المختطفين


بالتزامن مع التحركات الميدانية، تُستكمل الاستعدادات لتسلّم المختطفين عبر الصليب الأحمر.
ووفق الخطة، ستُسلّم حركة حماس المختطفين إلى وحدة إسرائيلية خاصة داخل القطاع، قبل نقلهم إلى مركز استقبال طبي بالقرب من قاعدة رييم.


ومن هناك، ستُنقل الحالات المستقرة جواً بطائرات عسكرية من طراز ياسور أو يانشوف إلى المستشفيات الإسرائيلية، بينما تُرسل الحالات الحرجة مباشرة إلى المرافق الطبية دون المرور بالمركز الوسيط.


أما جثامين الأسرى، فسيجري تسليمها بالطريقة ذاتها داخل غزة، ثم تُنقل إلى داخل إسرائيل للتعرف على الهويات واستكمال الإجراءات الرسمية.


تحذيرات أمنية ومخاوف من الفوضى


ورغم التنسيق بين الجانبين عبر الصليب الأحمر، تُبدي المؤسسة الأمنية الإسرائيلية مخاوف من احتمال قيام حشود من سكان غزة بمحاولة اعتراض قوافل الأسرة أو تعطيل عملية التسليم.


وأعدّ الجيش خططًا طارئة تتضمن استخدام وسائل تفريق وغطاء جوي لتأمين العملية، مع إبقاء خيار التدخل البري مطروحًا في حال تعرّضت القوافل لهجوم.
مرحلة جديدة من الاتفاق. 


يُعدّ هذا الانسحاب بمثابة بداية المرحلة التنفيذية لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي ينص على تبادل الأسرى والمختطفين بين إسرائيل وحماس، وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج مراكز المدن في غزة.


ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمهّد لإنهاء العمليات العسكرية الكبرى بعد عامٍ كامل من الحرب، وسط ترقبٍ لبدء تطبيق بنود الاتفاق الإنساني الذي أُبرم في القاهرة برعاية مصرية وبضمانات أميركية.

