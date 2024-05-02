الأمن يضبط 12 ألف قضية تسول خلال شهر أبريل

شنت الأجهزة الأمنية حملات مُكبرة إستهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية .
أسفرت جهودها خلال شهر (أبريل 2024) عن ضبط عدد (12638) قضية تسول .
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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شنت الأجهزة الأمنية حملات مُكبرة إستهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية .
أسفرت جهودها خلال شهر (أبريل 2024) عن ضبط عدد (12638) قضية تسول .
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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