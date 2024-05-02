المصور السينمائي سعيد شيمي عن سوسن بدر: أجمل وجه مصري | شاهد

عبر المصور السينمائي سعيد شيمي، عن سعادته بالتكريم في مهرجان بردية لسينما الومضة في دورته الأولى، أمس الأربعاء، بالمركز الثقافي الروسي.

وقال “الشيمي”، في كلمته حيث قدمته الفنانة سوسن بدر للتكريم، "أنا سعيد إني اشتغلت مع المخرج عاطف الطيب أيام المعهد الذي تحمل هذه الدورة اسمه".

وغازل سعيد شيمي، الفنانة سوسن بدر، ووجه لها كلمة قائلا "سوسن بدر هي أجمل وجه صورته في حياتي، وقمت بتصويرها في فيلم سلام يا صاحبي".

وكرم المهرجان نخبة لامعة من نجوم وصانعى السينما الذين أثروا الحياة الفنية بالعديد من الأفلام المهمة التى عاشت وستظل من أهم أفلام السينما المصرية والعربية. ويأتي التكريم فى مختلف مجالات صناعة الفيلم بداية من الكتابة والموسيقى والتمثيل وصولاً إلى الإخراج ودوره المهم فى صناعة السينما.

المكرمون هم الإعلامية "سلمى الشماع"، والمصور السينمائى "سعيد شيمى"، والمخرج "عمر عبد العزيز"، والمخرج "هانى لاشين"، والكاتب "ناصر عبد الرحمن"، والشاعر "إبراهيم عبد الفتاح"، والأب "بطرس دانيال"، والمخرج الفلسطينى "فايق جرادة"، والكاتب الروسى فلاديمير بيلياكوف".

ويُعَد المهرجان الأول الخاص بأفلام الخمس دقائق.. والمهرجان تنظمه مؤسسة بردية للثقافة والفنون تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية فى الفترة من 1 حتى 7 مايو 2024 وضيف الشرف دولة فلسطين الحرة.

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