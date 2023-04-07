مسلسل جت سليمة الحلقة 1.. رسالة إلى سمير غانم ودلال عبد العزيز

بدأت الحلقة الأولى من مسلسل “جت سليمة” برسالة الى الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، حيث كتبوا إهداء إلى من أسعدونا وسيظلوا في قلوبنا إلى الأبد.

وبدأت دنيا سمير غانم الترويج للمسلسل عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام، وقامت بطرح البوستر الدعائى للمسلسل مع نشر مواعيد عرضه على ثلاث قنوات مختلفة بالإضافة إلى منصة Watchit.

مواعيد عرض جت سليمة

وكشفت دنيا سمير غانم عن مواعيد عرض المسلسل والإعادة عبر ثلاث قنوات وهم cbc وcbc دراما وart حكايات.

Cbc

الساعة | ٨:٤٥ مساءً

إعادة | ٢:١٥ صباحاً

إعادة | ٢:١٥ ظهراً

وعلى CBC دراما

الساعة | ١١:١٥ مساءً

اعادة | ٥:٣٠ فجراً

اعادة | ١١:٤٥ صباحاً

وعلى ART حكايات

الساعة | ١١:٣٠ مساءً

إعادة | ١١:٣٠ صباحاً

إعادة | ٥:٣٠ مساءً

أبطال وقصة جت سليمة

مسلسل “جت سليمة” تدور أحداثه في إطار من الكوميديا والتشويق، وهو العمل الذى يجمع هالة فاخر ودنيا سمير غانم لأول مرة في الدراما التليفزيونية، ويشارك فى بطولة المسلسل كل من خالد الصاوي، وسلوى خطاب، ومايان السيد، ومحمد سلام، وسيد رجب، وعدد كبير من الفنانين، وهو من إخراج إسلام خيرى.



ضيوف الشرف

يظهر الفنان أشرف عبد الباقى فى دراما رمضان من خلال ظهوره كضيف شرف فى مسلسل “جت سليمة" مع الفنانة دنيا سمير غانم، وقام أشرف عبد الباقى بتصوير دوره ضمن احداث العمل فى قلعة صلاح الدين الأيوبي حيث جمعته عدد من المشاهد مع دنيا سمير غانم.