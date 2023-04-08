دار علوم القاهرة تعلن عن دورات تدريبية.. تفاصيل

أعلن مركز التدريب اللغوي بكلية دار العلوم جامعة القاهرة علي بداية الحجز في دورات تدريبة جديدة وعن عن الدورات المتاحة بالمركز.

واوضح مركز التدريب اللغوي بكلية دار العلوم جامعة القاهرة أن قد بداء الحجز في الدورات الآتية :

١-النحو العربي تأسيس وتوظيف.

٢-إعداد معلم العربية للناطقين بغيرها.

٣-مهارات المراجعة والتصحيح اللغوي.

واشار المركز أن علي الراغبين في الحجز والإشتراك في الدورات التدريبة التوجه إلي مقر المركز بالكلية داخل الحرم الجامعي لجامعة القاهرة، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهرا ما عدا يومي الجمعة والسبت، وانه سوف يتم تحديد موعد بدء هذه الدورات عند اكتمال العدد.

جامعة القاهرة

على الجانب الأخر ،وسط أجواء رمضانية، شارك الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، مساء اليوم، حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته أسرة طلاب من أجل مصر بالتعاون مع اتحاد طلاب جامعة القاهرة، بساحة الحرم الجامعي لطلاب جامعة القاهرة من مختلف الكليات، وذلك في إطار حرص إدارة جامعة القاهرة على التواصل الدائم مع الطلاب في جميع الأوقات والمناسبات.

ورحب الدكتور الخشت بالطلاب من مختلف الكليات والذين يمثلون مختلف الأطياف تحت شعار الوطن الواحد والذين يعملون من أجل مصر كلها ومن أجل المصريين كلهم بدون أي تمييز من أي نوع.

وقدم الدكتور محمد الخشت، التهنئة لأبنائه من طلاب الجامعة بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيده عليهم وعلى مصر والأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، كما هنأهم بذكرى انتصار حرب العاشر من رمضان، حرب العزة والكرامة التي حطمت أساطير عسكرية وأصبحت تُدرس في كبرى الأكاديميات العسكرية.

وأوضح الدكتور الخشت، أهمية "التيار الوطني العام" الذي يعمل في المساحات الوطنية المشتركة من أجل الناس والوطن ومن أجل مصر، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على التواصل المستمر مع طلاب الجامعة ومشاركتهم مختلف المناسبات بهدف جمعهم على مائدة واحدة لخلق جو أسري وتعزيز العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين الطلاب من مختلف الكليات.

