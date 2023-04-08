كشري يكشف سبب رحيله عن إنبي: شعرت بأنني أقود أكاديمية

كشف أحمد كشري، نجم الأهلي الأسبق، أزمته مع نادي إنبي خلال فترة قيادته للفريق البترولي.



وقال كشري في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " كان عندي مشكلة إن اللاعيبة كانت كتيرة جدا في التمرين مع إنبي، حوالي 43 لاعبا، من ناشئين وصفقات تعاقد معاها النادي، وبالتالي لم أكن مرتاحا مع الفريق لأني مش بدرب أكاديمية، أنا بدرب فريق كبير".



وتابع: "اشتكيت أكتر من مرة للنادي ولكن لم أتلق ردا، ومع ذلك فأنا راضِ تماما على فترتي مع الفريق".



وواصل: "بعد رحيلي وتعيين كابتن طلعت يوسف واجه نفس المشاكل التي واجهتها واشتكيت منها حتى رحل وجاء تامر مصطفى الذي أتمنى له التوفيق في مهمته".



وأتم: "لازم الإدارة تدي حرية اختيار اللاعيبة للمدرب عشان يقدروا يحاسبوهن ولكن أنا اتفاجئت إن اللاعيبة مش قادرة تنفذ أفكاري واللي بطلبوا منهم".