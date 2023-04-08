انطلاق دورة إعداد مدرب إلكتروني عن بعد بمركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس

أكد الدكتور إسلام السعيد، مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، أنه يمكن عن طريق الأونلاين معرفة كل شيء عن تصميم وإنتاج وتقديم وإدارة برنامجك التدريبي إلكترونيًا، إضافة إلى التسويق الشخصي للمدرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كل ذلك وأكثر أونلاين في دورة إعداد مدرب إلكتروني عن بعد.

وقال مدير مركز تعليم الكبار إن الدورة سوف تقام يوم الاثنين 8 مايو 2023 عبر نخبة من الأساتذة والخبراء في مجال التدريب الإلكتروني وتكنولوجيا التعليم والمعلومات، ينظمها مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس بالتعاون مع العربية للاستشارات التربوية والتدريب أونلاين.

وأوضح الدكتور إسلام السعيد، أن الدورة ستة أيام هي الاثنين والثلاثاء والأربعاء لمدة أسبوعين من 8 إلى 17 مايو 2023، من الساعة السابعة إلى العاشرة مساء عبر تطبيق ZOOM.

وأعلن مدير مركز تعليم الكبار عن محاور الدورة وهي كالآتي:

- تصميم برنامج تدريب إلكتروني.

- تصميم الأنشطة التدريبية الإلكترونية.

- تطبيقات استخدام بعض أدوات التدريب الإلكتروني المتزامن وغير المتزامن.

- أساسيات إنشاء فصل افتراضي.

- تطبيقات إنشاء فصل افتراضي على zoom meeting

- أساسيات استخدام نظم إدارة التعلم LMS (Google Classroom).

- توظيف القوالب الجاهزة لإنتاج الفيديو التفاعلي.

- تصميم الاختبارات الإلكترونية.

- تصميم استمارات الحضور والتقييم.

- تصميم استمارات استطلاع الرأي.

- التسويق الإلكتروني الشخصي للمدرب.

وكان الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، شهد توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العربية للتصنيع - مصنع قادر للصناعات المتطورة - والجامعة لدعم المشروعات البحثية.

وقع البروتوكول ممثلا عن جامعة عين شمس الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واللواء دكتور مهندس عمرو عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة مصـنـع قادر للصناعات المتطورة، مفوضاً من اللواء مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية التصنيع.

جاء ذلك بحضور الدكتورة شهيرة سمير، المدير التنفيذى لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمى بالجامعة، والدكتور عمر الحسينى، عميد كلية الهندسة، والدكتورة نجوى بدر، عميد كلية حاسبات ومعلومات.

ويتضمن البروتوكول الدراسة الفنية لموضوعات البحث العلمي المتخصص والدعم الفني اللازم لإجراء الاختبارات والقياسات المعملية، كذلك المعاونة في الارتقاء بمستوى الأداء والتطوير في المجالات (فنى – تقني - برامج)، وأيضاً تقديم الدعم اللازم في مجالات الصناعة والإدارة والحاسب الآلى.