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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب الفرقة الرابعة.. حقوق عين شمس تعلن موعد التسجيل بدورات المحكمة التدريبية

كلية الحقوق جامعة
كلية الحقوق جامعة عين شمس

اعتمد الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، جداول جلسات دورة المحكمة التدريبية لطلاب الفرقة الرابعة ( انتظام- للشعبة العربي والانجليزية والفرنسية) للفصل الدراسي الثاني العام الجامعي (2023/2022).
 

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وأشارت كلية الحقوق جامعة عين شمس أن علي جميع طلاب الفرقة الرابعة التوجه الى ادارة المحكمة التدريبية للتسجيل في دورات المحكمة إبتداءً من يوم الاحد الموافق ٩ ابريل وحتي يوم الخميس الموافق ١٣ ابريل 2023 مع ضرورة احضار البطاقة الشخصية.

وأعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس، عن أن حضور الثلاث محاضرات إجباري لاجتياز دورة المحكمة التدريبية.

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

وتعتبر جلسات دورة المحكمة التدريبية فكرة عملية تضاهي مشروع التخرج في الكليات العملية، حيث أنها مطلب إلزامي للحصول على الليسانس، حيث يقوم بأدائها الطلاب بأنفسهم بكافة أدوارها سواء كانت قضائية أو نيابية أو محامين وكتابة المذكرات وإلقاء المرافعات.

والطالب يشارك في المحكمة التدريبية بعد إعداده لها وتجهيزه تحت إشراف مدرب متخصص في العمل القضائي والقانوني، الذي يتولى عملية الإشراف على مجموعة من الطلاب، وفي نهاية العام الدراسي يتم عرض عام للقضايا التي تم التدريب عليها

وتهدف المحكمة التدريبية إلى تأهيل الطالب لممارسة الحياة القانونية العملية سواء في الهيئات القضائية أو غيرها من الأنشطة القانونية الأخرى، كما أن جلسات المحكمة التدريبية يتم بثها عبر موقع الكلية الإلكتروني بحيث يستفيد منها طالب الحقوق في تنمية ملكته القانونية إضافة إلى صقل ثقافة ومهارات الطلاب القانونية.

وكان قد بدأ راديو جامعة عين شمس، في بث موسم رمضاني جديد يضم مجموعة من البرامج التي تتناسب مع الأجواء الرمضانية لعام ٢٠٢٣، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، والدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات ورئيس مجلس إدارة الراديو والدكتورة فاطمة القليني المستشار الإعلامي الراديو، والدكتورة عالية عبد العال رئيس وحدة الاستوديو والإعلام بالكلية ومديرة راديو عين شمس و مروه صالح المدير التنفيذى لراديو عين شمس ، وحنان علاء مسئول البرامج بالراديو.

يقدم الراديو مجموعة من البرامج الرمضانية منها:
* برنامج " ياميش " : وهو برنامج اجتماعي رمضاني يتم بثه مباشر يقدمه اثنين من المذيعين يتناول العديد من الموضوعات الاجتماعية والترفيهية والعامة، وهو يذاع ثلاثة ايام فى الاسبوع يتناول كل حلقة موضوعات مختلفة

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