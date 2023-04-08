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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رومانيا تعترض مقاتلتين روسيتين فوق المياه الدولية لـ بحر البلطيق

رومانيا تعترض مقاتلتين
رومانيا تعترض مقاتلتين روسيتين فوق المياه الدولية للبلطيق

أعلنت وزارة الدفاع الرومانية، اليوم السبت، عن اعتراض مقاتلتين روسيتين من طراز سوخوي 27 فوق المياه الدولية لمنطقة البلطيق التابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وحسب ما ذكره موقع "الناتو"، انطلقت طائرتان رومانيتان مقاتلتان من طراز F-16 من مهمة الشرطة الجوية في البلطيق لاعتراض ومرافقة مقاتلتين روسيتين من طراز سوخوي 27.

ولم تكشف الطائرتين عن هويتهما ولم تكن على اتصال بوكالات مراقبة الحركة الجوية المدنية، قبل الاعتراض.

ويعد هذا الحادث الأول، حيث تم الإنذار خارج قاعدة شياولي الجوية في ليتوانيا، حيث قام الطيارون الرومانيون باعتراض وتحديد هوية ومرافقة الطائرات المقاتلة الروسية Su-27 التي حلقت في المجال الجوي الدولي فوق بحر البلطيق بالقرب من أراضي الناتو.

وتنطلق القوات الجوية الرومانية في طلعات جوية لتأمين سماء الناتو فوق إستونيا ولاتفيا وليتوانيا في إطار مهمة الشرطة الجوية بمنطقة البلطيق، جنبًا إلى جنب قوات برتغالية، حيث استحوذتا على 62 عملية تناوب لمقاتلي الحلفاء الذين ينفذون هذه المهمة منذ 1 أبريل الجاري.

الناتو القوات الجوية اعتراض مقاتلتين روسيتين سوخوي حلف شمال الأطلسي

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