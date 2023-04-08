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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غدا.. إضراب شامل لموظفي الأونروا في قطاع غزة |تعرف على الأسباب

الأونروا صورة أرشيفية
الأونروا "صورة أرشيفية"

تشهد جميع مؤسسات "الأونروا" بدون استثناء، غدا "الأحد" اضرابا شاملا وذلك بدعوة من اتحاد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في قطاع غزة عقب استمرار الأزمة مع الإدارة.

وأوضح اتحاد الموظفين أنه سيتم اتخاذ إجراءات لاحقة وحاسمة وغير مسبوقة إن لم تستجب إدارة الوكالة لمطالب الموظفين، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة فتح الفلسطينية.

وبين الاتحاد خلال بيان له: ان "الأزمة مع إدارة الوكالة ما زالت قائمة على الرغم من إنجاز جزء يسير جداً من مطالبهم بالإعلان عن عقود حوالي مائتي معلم، إلا أن جميع مطالبنا المذكورة في البيان الأول لم يتم تحقيقها، بالإضافة إلى تشوهات مهارات الصحة وكليات التدريب المهني، وإزاء كل هذا التدهور الخطير في عدم الاستجابة إلى مطالبنا".

وشدد الاتحاد على استمرار العصيان الإداري المُعلن في البيان رقم (1) يضاف إليه اللقاءات الالكترونية عن بعد، بالإضافة إلى مقاطعة الإفطارات الجماعية التي تنظمها الإدارة لما لها من تأثير على مجتمع اللاجئين، داعيا الإدارة للتبرع بهذه الأموال للطلاب الفقراء.

الاونروا غزة اضراب غدا اللاجئين

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