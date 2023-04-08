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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

رغم وفاتها.. قصة مشهد للفنانة شيرين الطحان تجاوز المليون مشاهدة

الفنانة الراحلة شيرين
الفنانة الراحلة شيرين الطحان

لا يزال الكثيرون يبحثون عن آخر مشاهد وكلمات الفنانة شيرين الطحان، التي رحلت عن عالمنا، أمس الجمعة، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وأقيمت صلاة الجنازة على شيرين الطحان، بعد صلاة الجمعة من مسجد فاطمة الشربتلي بمنطقة التجمع الخامس.

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يذكر أن الحالة الصحية للفنانة الراحلة شيرين الطحان كانت قد تدهورت في الأيام الأخيرة، إثر معاناتها مع السرطان، ليتم احتجازها داخل الرعاية المركزة بمستشفى دار الدفاع الجوى بمنطقة التجمع الخامس.

قصة مشهد شيرين الطحان

شاركت الفنانة شيرين الطحان في مسلسل رمضان كريم الجزء الأول، والذي يعد آخر أعمال شيرين الفنية، لذلك تم تداول مشهدها بالمسلسل بكثرة بعد رحيلها حتى تجاوز المليون مشاهدة.

وكانت شيرين الطحان قد أدت دور زوجة حناوي- محمد محمود، في المسلسل الذي عرض في رمضان 2017، والذي حظي بشعبية كبيرة، وبالأخص مشهدها بالمسلسل، والذي أصبح مشهورًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطلبت شيرين (هند) -في المشهد- من زوجها المشغول بمشاهدة مباراة كرة قدم أن يساعدها في تجهيز "البلح" الذي سيأكله في الإفطار، فغضب منها وتركها وحدها.

مسلسل رمضان كريم من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج سامح عبدالعزيز، وبطولة نخبة من النجوم، منهم سيد رجب، روبي، شريف سلامة، محمود الجندي، سلوى عثمان، ريهام عبدالغفور، صبري فواز، سهر الصايغ.

أعمال شيرين الطحان الفنية

بدأت مسيرة الفنانة الراحلة شيرين الطحان الفنية، عام 2006 بتجربة صغيرة، وتوقفت عام 2017، حيث تضمنت أعمالها 3 أعمال سينمائية و6 تلفزيونية.

شاركت شيرين الطحان في 3 أفلام سينمائية، بدأت بالظهور بمشاهد قليلة في فيلم على الهوا، عام 2006، ثم قدمت فيلم 45 يوم، مع الفنان أحمد الفيشاوي، وفيلم أعز أصحاب، عام 2009.

وعلى صعيد الدراما التلفزيونية، فقد بدأت شيرين مسيرتها عام 2012، بمسلسل رقم مجهول مع الفنان يوسف الشريف، ثم قدمت دور رينا في مسلسل الركين، وفي نفس العام قدمت مسلسل اسم مؤقت.

وفي عام 2014، قدمت شيرين الطحان دور ماجدة في مسلسل السبع وصايا، وأميرة في مسلسل مريم، وأخيرا في عام 2017، قدمت شخصية هند في مسلسل رمضان كريم.

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