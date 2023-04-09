كبير الأثريين يرد على مزاعم إسرائيل تجاه رمسيس الثاني.. فيديو

قال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة الآثار، إن هناك 25 عملا دراميا يعرض علي الشاشات في رمضان بها الكثير من الأخطاء التاريخية، وكان من المفترض أن يعود مخرج العمل الدرامي إلي أهل التخصص حتي يستفيد من آرائهم لأن المواطنين يتأثرون كثيراً من هذه الأعمال.

وأضاف مجدي شاكر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن هناك كتاب يسمي "فجر إسرائيل تاريخ كنعان في آلاف الثاني قبل الميلاد" للمؤرخ ليستر جراب، المتخصص في علم الآثار التوراتي، والذي قال إن من الغريب حقا أن يعتقد بعض المؤرخين أو الباحثين بأن أحداث الخروج أو غزو كنعان لا يمكن أن تحدث في عهد الملك رمسيس بسبب أن رمسيس الثاني كان مسيطر علي جميع المناطق مثل كنعان والعراق وسوريا وكانوا تحت نفوذه في القرن الثالث عشر قبل الميلاد.

وتابع مجدي شاكر، أن لا يوجد في مصر أي وثيقة أو بردية مكتوب فيها كلمة إسرائيل إلا في لوحة ابن رمسيس الثاني الذي حكم لمدة عشر سنوات فقط.