ملخص الحلقة 17 من مسلسلات رمضان .. وداد تتزوج شوقي فتح الله.. والعوضي ينتقم من صديقه ونيللي كريم تنتظر الثأر

شهدت الحلقة ١٧ من مسلسلات رمضان تنافسا كبيرا وأحداثا كتيرة ، ونرصد أبرز ماجاء في المسلسلات في هذا الحلقة :



عملة نادرة :

شهدت الحلقة السابعة عشرة من مسلسل "عملة نادرة" والذي تخوض بطولته النجمة نيللي كريم وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023، تطور كبير في الأحداث.

طلبت نادرة “نيللي كريم”، من شداد سرقة عبد الجبار اولاً حتى يخاف منه باقي رجال النجع، يطلب عصام أبو عصايا من أحد موظفين خدمة العملاء تفاصيل مكالمات عمه عطية مع الباشا وأعداده للنزول للانتخابات بدلاً منه، يخبر والدة ويطلب منه التروي في القرارات خاصاً وقت الغضب.

يتعرض مسعود لهجوم من شداد ورجاله بسبب السؤال على مكان نبيل أخو نادرة، يسأل عبد الجبار رجالة عن مسعود ويطلب منهم البحث عنه، يخبر القط شداد عن مخطط عبد الجبار، يترك شداد مسعود بعد ان أخبره بمكان دفن نبيل.

تشاهد نادرة مكان دفن نبيل وسط الرمال وترفض تقديم العزاء لها انتظاراً للثأر.



ضرب نار :

شهدت الحلقة 17 من مسلسل ضرب نار ؛ مفاجأة بعد علم مهره بان شقيقتها اتجهت لشرب الخمر ورسوبها في الدراسة .

وعلمت مهره ان شقيقتها لم تذهب للجامعة منذ سنتين ورسبت ؛ حيث كان من المفترض ان تتخرج.

في الوقت ذاته بدأ جابر الكوماندا في العمل في السلاح برفقة أحمد بدير .

وأرسلت شقيقة ماجد المصري رجلا لكي تفشل مهره في الحصول على المزاد ولكنها نجخحت في الحصول عليه بعد اكتشاف خطتها ضدها.



شهدت الحلقة 17 من مسلسل ضرب نار ؛ العديد من الاحداث الهامة والمثيرة .

واستطاع جابر الكوماندا ان يحصل على حقه من سامي الذي ادخلة السجن .

وحصل العوضي على أموال كثيرة من سامي كما انه ربطه وارغمه على تناول الدواء المغشوش الذي يعطيه العلاقة.



مسلسل حضرة العمدة :

شهدت الحلقة ١٧ من مسلسل حضرة العمدة أحداثا مثيرة حيث اجتمعت «الجدة نجية» وكبيرة عائلة الفوارسة وتجسدها الفنانة القديرة سميحة أيوب، على المائدة مع أحفادها كلا من «المستشار جلال» ويجسده الفنان أحمد رزق، و«حامد» شقيقه فى الأحداث ويجسده الفنان محمود حافظ، وتحدثت «الجدة نجية» مع «المستشار جلال» فى محاولة منها للصلح بينه وبين «صفية عارف الفارس» وتجسدها النجمة روبي.

ونجحت «الجدة» فى إقناع المستشار جلال، ليذهب إلى صلح «صفية» خاصة بعدما شنت عليه الأخيرة هجوما حادا بسبب ذهابه إلى القسم للإفراج عن «سامر ضرغام دهيشة» ويجسده الفنان الشاب عبدالرحمن عزوز، وضمانه له، بعد اتهامها لسامر بالشغب، بعد أن أساء سمعة إحدى الفتيات في قرية «تل شبورة»، بسبب عدم رغبتها فى الزواج منه.

جعفر العمدة:

انتهت الحلقة ال١٧ من مسلسل جعفر العمدة ؛ على مفاجأة مدوية من شوقي فتح الله.

وشهدت نهاية الحلقة حفل زفاف شوقي فتح الله على وداد زوجة سيد ليسبب صدمة للجميع .

وأخبر شوقي اهل الحارة ان الجميع معزوم على حفل زفافه في الحارة .

في الوقت ذاته حاول بلال شامة التواصل مع محمد رمضان ولكنه فشل بسبب سفره للبنان.

شهدت الحلقة ال١٧ من مسلسل جعفر العمدة ؛ العديد من الاحداث المثيرة والهامة.

وشهدت الحلقة خروج شوقي فتح الله من السجن؛ ليبدأ الصراع بينه وبين محمد رمضان .

في الوقت ذاته سافر محمد رمضان برفقه زوجته عايدة الي لبنان لقضاء شهر العسل .

سوق الكانتو:

شهدت الحلقة السابعة عشر من مسلسل "سوق الكانتو" العديد من الأحداث المشوقة، حيث قام أمير كرارة، بشراء محل في السوق يكون خاص به، ليباشر تجارته.

بينما يذهب إليه فتحي عبد الوهاب، ليستفزه ويقول انه اصبح كبير السوق، وانه سوف يهدده دائماً ولن يتركه يعمل في سلام.

إكس لانس:

شهدت الحلقة الـ 17 من مسلسل إكس لانس ، وادي يعود من خلاله الفنان محمد سعد للدراما التليفزيونية بعد غياب سنوات العديد من الأحداث.

استعان الحاج الحناوي “ محمد سعد ” بجاره كلبز “أحمد فتحي”حتي يدله علي معلومات تتعلق بصاحب البطاقة التي وجد هاتفه.

وفي مشهد كوميدي تخفي كلبز وذهب الي الحناوي ليخبرنه ببعض المعلومات المتعلقة بصاحب البطاقة ، حيث اكد انه تجار اثار ووصفه بالشخص الخطير .



الكبير أوي:

شهد مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 17، تطورات في الأحداث بطريقة كوميدية، بعد عرض الحلقة، عبر قناة ON E الفضائية، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.

وخلال أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 17، يذهب الكبير (أحمد مكي) مع الدكتور ربيع (بيومي فؤاد) إلى البروفيسور شرشابي، لسؤاله حول سبب تحول العترة إلى رجل مسن.

وفي أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 17، يستغل جوني، تردد أخبار حول زيارة سيد سكوبار شقيق بابلو سكوبار، للترويج إلى مسرح المزاريطة.

الكتيبة ١٠١:

شهدت أحداث الحلقة السابعة عشرة من مسلسل الكتيبة 101 بطولة الملازم أدهم الشوباشي فى حادث الشيخ زويد وحفاظه على كمين الرفاعي والقتال حتى نفاد الذخيرة الخاصة به وبجميع أفراد الكمين.

وتطرقت الحلقة فى عرض حادث الشيخ زويد وهجوم الإرهابيين على عدد من كمائن الشيخ زويد ومنها كمين الرفاعي والذي قام فيه الملازم أدهم الشوباشي بمعاونة باقى أفراد الكمين بالتعامل مع الإرهابيين وبعد نفاذ الذخيرة تواصل الملازم أدهم مع القيادة فى الجهاز اللاسلكي وتحدث إليه بجملة شهيرة وهي “ذخيرتي خلصت بس محدش هيدخل الكمين إلا على جثتي” وبالفعل تعامل الملازم أدهم مع الإرهابيين بعدد من القنابل إلى أن استشهد.



المداح:

شهد مسلسل المداح أسطورة العشق الحلقة 17 تطورا جديدا فى الأحداث حيث يظهر الأمير “عبد العزيز مخيون” لصابر المداح"حمادة هلال" مجددا حيث يذهب له منزله ويقول له خلاصك من الجن عندما تتخلص من الجنين إلى تحمله أمينة “سلم أبو ضيف” خاصة بعد أن احتفظ بها فى منزل والده.

بينما يحاول هايم “محمد رياض” اغواء مساعد الأمير “عصام السقا” حتى يوصله إلى صابر المداح ويسيطر عليه بينما تاج “يسرا اللوزي” التى اتضح أنها تابعة للجن تذهب إلى الدكتور إبراهيم “خالد زكى” فى محاولة منها للسيطرة عليه ومعرفة كيف يمكن أن يفيد صابر المداح.

جميلة :

ذيعت الحلقة 17 من مسلسل جميلة ، والذي تقوم ببطولته الفنانة ريهام حجاج ، حيث شهدت الحلقة العديد من الأحداث المثيرة .

وحملت الحلقة 17 من مسلسل جميلة العديد من الاحداث ، ومنها قيام ابن زياد “هاني عادل” بتصوير والدته نرمين “عبير صبري” مع زوجها “أحمد وفيق” ، حيث كان الاخير يكشف عن كرهه لوالده .

رمضان كريم ٢:

بدأت أحداث الحلقة 17 من مسلسل رمضان كريم 2 بظهور كريم عفيفي في منزله ومعه والد زوجته سامي مغاوري ويخبره بأنه يريد أن تجهض زوجته الجنين، لكن والد زوجته يرفض ذلك تماما، ويخبره بعدم مناقشة هذا الأمر مرة ثانية.

يذهب صبري فواز لسلوى خطاب ويعيد لها نقود الغرامة التي دفعتها له سابقا، ثم يجمع أهل الحارة في قهوتها ليحتفلوا بعيد ميلادها سويا، ليتقرب منها كونه يرغب في الزواج بها والسيطرة على أملاكها.



ليل ام البنات:

شهد مسلسل ليل أم البنات الحلقة 14 تطور جديد فى الأحداث حيث حيث يقع زين “محمد مهران” فى حب ابنته ليل “سهير رمزى” ويحاول التقرب إليها.

واجرت عبير “منة عرفة” العملية الجراحية الدقيقة بنجاح وتعود إلى منزل والدتها ليل بسلام.

الأجهر:

شهدت الحلقة 17 من مسلسل الأجهر، توطد العلاقة بين أحمد صفوت وعمرو سعد بعد إنقاذه من الموت في كينيا.



وتعرض أحمد صفوت لحالة مرضية في مسلسل الأجهر، أصيب على إثرها بالحمى، وسارع عمرو سعد بعلاجه بأعشاب طبيعية، وتمكن من إنقاذه.



سره الباتع:

شهد مسلسل سره الباتع الحلقة 17، تصاعدا في الأحداث فور عرض الحلقة عبر قناة ON E الفضائية، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.

وخلال أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 17، يقوم حامد (أحمد السعدني) بإطلاق سراح الأسرى من جنود الحملة الفرنسية، ويجردهم من ملابس العسكرية، ويكلفهم برسالة إلى الجنرال بيلو.

رسالة الامام:

شهد مسلسل رسالة الإمام الحلقة 17 تطورا جديدا فى الأحداث حيث تقرر حسنة “أروى جودة” أن تفتح الدكان الخاص بها لشغل نفسها فيما تحبه بعد أن فقدت زوجها ويأتى لها السرى “حمزة العيلى” الذى يقع فى حبها ولكنه لم يصرح لها بهذا ويطلب منها وصفة للنوم بحجة أنه دائما باله مشغول بالتفكير.

وتطلب السيدة نفيسة “فرح بسيسو” القائد السرى “حمزة العيلى” حيث تحاول أن تفك كرب أم تبحث عن ابنها ولم تجده ولذلك ترسل للسرى حتى يبحث عنه.