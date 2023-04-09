صناع «الكتيبة 101» ينتهون من تصويره قبل انتهاء عرضه بثلاثة أيام

استعرض برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى المصرية، أهم الأخبار الفنية للأعمال الرمضانية، وكان الأهم أن صناع مسلسل “الكتيبة 101” انتهوا من تصوير كل مشاهد العمل قبل انتهاء عرضه بثلاثة أيام، وذلك لأن المسلسل مكون من 20 حلقة فقط ترصد حكايات شهداء وأبطال قوات الجيش بالكتيبة 101.

المسلسل قام ببطولته الفنان عمرو يوسف وآسر ياسين وخالد الصاوي وفتحي عبد الوهاب وأحمد صلاح حسني ووفاء عامر ولبلبة، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة.

وعلقت الفنانة نهال عنبر على مشاركتها في مسلسل “الكتيبة 101”، قائلة إن المسلسل من الأعمال الوطنية التي تفتخر بمشاركتها فيها، ولم تتردد لحظة في قبول الدور.

وأكدت أنها لو عرض عليها عمل مشهد واحد في عمل وطني مثل “الكتيبة 101” ستقوم به وهى فخورة بذلك، وعقبت: “لما أكون أم بطل دي حاجة كبيرة جدا”.

وتحدث الفنان وليد فواز عن دوره في مسلسل “الكتيبة 101”، وقال: “الحمد لله أنني نجحت في تقديم شخصية أبو أسامة بشكل مقنع”.

وأضاف أن المسلسل ككل حالة نجاح كبيرة، معربا عن سعادته بعد إشادات كثيرة وصلته بخصوص الشخصية.

وأكد أن الأعمال الوطنية مفيدة جدا لكل أبناء الوطن لأنها تنمي الوعي وتظهر الحقيقة الغائبة وتقدم أجزاءً بسيطة من الواقع والبطولات التي قدمها رجال الجيش والشرطة.