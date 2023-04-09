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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 569 مواطنا في قافلة طبية تابعة لحياة كريمة بالبحر الأحمر

اللواء عمرو حنفى
اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، توقيع الكشف الطبى على 569 مواطنا فى قافلة طبية خلال يومي 7 و8 أبريل الجارى، بالوحدة الصحية لقرية الأمل بمدينة وأس غارب ضمن القوافل العلاجية لمبادرة حياة كريمة.

وأكدت المديرية فى بيان لها، أنه تم إجراء الكشف وفحص وصرف العلاج مجانا، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتحت إشراف الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

كما شملت القافلة إجراء 216 فحصا معمليا، وإجراء 17 أشعة وسونار، و97 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة، وإجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قري ومدن محافظة البحر الأحمر .

وزير الصحة وزارة الصحة الأمراض المزمنة البحر الأحمر مبادرة حياة كريمة

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