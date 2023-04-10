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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

دمياط .. محمد من ذوى القدرات الخاصة يستغيث بالمسئولين لاستخراج كارنية الخدمات المتكاملة

صدى البلد

استغاث المواطن  محمد الحديدى أحمد طافش ، المقيم كفر العرب فارسكور دمياط ،  في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء “ بين الناس ” التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، يتضرر فيها من عدم استخراج كارنيه الخدمات المتكاملة لإعانته على المعيشة.

ويقول في رسالته : أغيثونى بعين الرحمة والإنسانية شكوتى بخصوص كارت الخدمات المتكاملة إلى مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي أنا مقدم على كارت الخدمات المتكاملة وذهبت إلى مكتب التأهيل المرحلة الأولى قالى الموظف انت مرحله ثانيه وقدمت في المرحلة الثانية وعملت تقرير طبي من مستشفى حكومي وإشاعة وسجلت على موقع الكشف الطبي المميكن وتم الكشف عليه بتاريخ 6/4/2022 وتم تحويل الطلب لوزارة التضامن الاجتماعي وذهبت إلى مكتب التأهيل قالى الموظف انت اعاقتك حركيه متوسطة وقالى روح بنك ناصر الاجتماعى ادفع 50 لحساب وزارة التضامن الاجتماعي وجيب إيصال بدفع مبلغ وعملت تقيم وظيفى بتاريخ 26/4/2022  .

 

وأضاف : وبستعلم على موقع الخدمات المتكاملة جاري استكمال ومراجعة طلبك حتى الآن واتصلت على الخط الساخن للخدمات المتكاملة قلى تم الرفض وبعد فترة بتصل تانى قالى انت مش ضمن المرحلة الحالية وبعد فترة بتصل ثالث مره قالى انت اتحولت مرحله ثالثة مع العلم أن مديرة مكتب التأهيل فارسكور دمياط قالت لى الكشف الطبي إعاقه متوسطة والتقييم الوظيفى اعاقه متوسطة وطلبك مقبول وشفت الكلام ده كمبيوتر الخاص بمكتب التأهيل.

رجاء من خليل محمد خليل مدير عام التأهيل مساعدتي لحل مشكلتي أغيثونى بعين الرحمة والإنسانية بالله عليكم ساعدوني عاوز حل لمشكلتي بعتلكم كذا مرة ومافيش اى مسؤول بيرد عليا أين حقوق الإنسان لذوى الإعاقة .

 

مناشدا المسئولين النظر إلى حالته بعين الرحمة والعطف والموافقة على إصدار " كارنيه الخدمات المتكاملة " لأن ليس له دخل آخر ويحتاج إلى مصاريف علاج و تكاليف معيشة هو وأسرته .

للتواصل مع الشاكى من خلال رقم 

01065969474

 

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

وزيرة التضامن الإجتماعى وزارة التضامن الاجتماعي ذوي القدرات الخاصة بنك ناصر الاجتماعي الخدمات المتكاملة كارت الخدمات المتكاملة ذوي القدرات الخاص

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