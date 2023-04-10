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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بـ 0.7%.. تراجع كبير في أسعار الذهب عالميا

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب في ختام تعاملات أمس الأحد، 15 دولار، حيث تراجعت عقود الذهب بنحو 0.7% ووصلت إلى 2011.6 دولار للأونصة في مستهل تعاملات الأسبوع.

 

وكان من المتوقع أن تدعم بيانات التوظيف الصادرة يوم 8 أبريل الجاري الذهب، باعتبار أن البيانات الصادرة هذا الأسبوع كانت في صالحه وتنذر بالركود الذي يرغبه الفيدرالي لخفض التضخم ومن ثم هدوء السياسة النقدية بعد ذلك.

 

وجاءت بيانات سوق العمل وبيانات التوظيف الأولية، بجانب بيانات البطالة، هذا الأسبوع في صالح الذهب، إلا أن بيانات التوظيف الرئيسية التي صدرت منذ لحظات لم تدعمه، بل جاءت في صالح الدولار، وهو الأمر الذي قد يتسبب في هبوط أسعار الذهب مع افتتاح تعاملات الأسبوع المقبل.

 

الأمر الآخر الذي يدعم هبوط الذهب الأسبوع المقبل، هو تغير تسعير الأسواق للفائدة حيث شهدت توقعات الفائدة بالاجتماع المقبل للفيدرالي الأمريكي تغيرات ملحوظة فور صدور بيانات التوظيف الأمريكية، إذ قبل صدور البيانات لم تستقر الأسواق على تسعير محدد، أي أن النسب كانت متساوية سواء لرفع بـ 25 نقطة أو تثبيتها.

 

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