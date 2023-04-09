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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار الذهب في مصر اليوم.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم

اسعار الذهب
اسعار الذهب

استقر سعر الذهب اليوم الأحد في مصر، في التعاملات المسائية مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1450 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 1864 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2175 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 2486 جنيها للجرام.

 

أسعار الذهب اليوم

الاونصة بيع 76,595 شراء 76,950 جنيه
الجنيه الذهب بيع 17,240 شراء 17,320 جنيه
الكيلو بيع 2,462,857 شراء 2,474,286 جنيه
 

سعر مصنعية الذهب

 يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".

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