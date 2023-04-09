أسعار الذهب في مصر اليوم.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم

استقر سعر الذهب اليوم الأحد في مصر، في التعاملات المسائية مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1450 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 1864 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2175 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 2486 جنيها للجرام.





أسعار الذهب اليوم

الاونصة بيع 76,595 شراء 76,950 جنيه

الجنيه الذهب بيع 17,240 شراء 17,320 جنيه

الكيلو بيع 2,462,857 شراء 2,474,286 جنيه



سعر مصنعية الذهب

يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".