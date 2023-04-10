حبس شخصين لاتهامهما بسرقة سيارة في القاهرة

قررت جهات التحقيق حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهما بسرقة سيارة في القاهرة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط شخصين - "لهما معلومات جنائية" لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة سيارة إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة حلوان وبحوزتهما سيارة "ميكروباص" المستخدمة فى الواقعة ، وإعترفا بإرتكاب الواقعة حال توقفها بدائرة القسم ، كما إعترفا بإرتكاب (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وأمكن ضبط السيارات المستولى عليها لدى عملائهما (تاجر خردة ، عاملان خردة – لإثنين منهم معلومات جنائية) .