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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخصين لاتهامهما بسرقة سيارة في القاهرة

صدى البلد

قررت جهات التحقيق حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهما بسرقة سيارة في القاهرة.

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وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من  ضبط شخصين - "لهما معلومات جنائية" لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة سيارة إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة حلوان وبحوزتهما سيارة "ميكروباص" المستخدمة فى الواقعة ، وإعترفا بإرتكاب الواقعة حال توقفها بدائرة القسم ، كما إعترفا بإرتكاب (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وأمكن ضبط السيارات المستولى عليها لدى عملائهما (تاجر خردة ، عاملان خردة – لإثنين منهم معلومات جنائية) .

القاهرة سرقة سيارة سيارة ميكروباص أموال المواطنين أخبار الحوادث قسم شرطة حلوان

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